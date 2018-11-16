2000隻黑琵來台度冬 邀民眾走訪濕地賞黑琵

2018年11月16日 21:40 中時 李其樺

近日超過2000隻黑面琵鷺來台度冬，台南市生態保育學會今年12月2日舉辦「2018黑琵親子輕旅行」活動，包括黑琵親子數來寶活動、望遠鏡觀賞黑琵、北門及將軍在地景點導覽，鼓勵全台愛鳥民眾踴躍報名參加。（李其樺翻攝）

近日超過2000隻黑面琵鷺來台度冬，台南市生態保育學會今年12月2日舉辦「2018黑琵親子輕旅行」活動，包括黑琵親子數來寶活動、望遠鏡觀賞黑琵、北門及將軍在地景點導覽，鼓勵全台愛鳥民眾踴躍報名參加。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，台南地區是黑面琵鷺重要的度冬棲息地，今年黑面琵鷺全球普查結果出爐，香港觀鳥會公布的結果，全球共記錄到3941隻，其中台灣連續5年突破2千隻等殊榮，顯示出台灣的濕地環境並未惡化，能供應黑面琵鷺良好的度冬條件。

邱仁武說，台南地區已經發現今年5月才出生的黑琵新生兒「Ｖ55」及「Ｖ71」等3隻被發現在七股頂山賞鳥亭棲息地，此外還發現「T69」8歲多的成鳥連續8年都飛來，另一腳環編號「E40」則是2011年在南韓Chilsando 島繫放，目前已是6歲多的成鳥，在台灣度冬期間都發現牠們棲息紀錄。

邱仁武表示，台南市生態保育學會將在下月2日舉辦黑琵親子輕旅行活動，包括黑琵親子數來寶活動、黑面琵鷺影片教學；以及前往學甲濕地、南布袋濕地、七股頂山賞鳥亭、黑琵保護區等多處黑面琵鷺棲息處以高倍數望遠鏡觀賞黑琵棲息；參觀全球第2大抹香鯨標本、北門水晶教堂及馬沙溝彩繪村攬勝，加強宣導生態保育、教育及維護珍貴生態資源，進行環境教育等。

(中時 )