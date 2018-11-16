高雄》李佳芬樂當韓國瑜分身 助攻議員深綠也瘋狂

2018年11月16日 21:40 中時 柯宗緯

國民黨高雄市長候選人韓國瑜夫人李佳芬直搗深綠票倉，民眾瘋狂簇擁。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜夫人李佳芬（中）16日晚間首度為議員輔選，台風穩健不失當年縣議員風範。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜夫人李佳芬（中）16日晚間首度為議員輔選，台風穩健不失當年縣議員風範。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜夫人李佳芬，人氣不亞於「韓流」，今（16）日充當韓分身直搗綠營大票倉前鎮區，獻出議員輔選處女秀，深綠也瘋狂，上千人擠爆會場，一睹韓夫人風采。她自認久未在正式政治場合現身有些緊張，但昔日縣議員風範猶在，氣勢hold住全場。

韓國瑜近日鮮少有公開行程，專心準備下周一辯論。李佳芬坦言，他前陣子太忙，現在有一些資料要整理，這也是對選民負責的態度，自己則能幫忙就幫忙，「當啦啦隊，在旁泡茶、搧個風」。今晚鳳山造勢夫妻倆是否合體則交由幕僚安排。

連日來韓國瑜飽受攻擊，她抱屈說，抹黑、抹紅、抹黃有點過頭了，從事民主政治活動，應表現如何幫助人民，這比什麼都重要，每個人可各自支持喜愛的政黨候選人，但要給人民正向能量，政治人物應作為表率，她也相信丈夫很堅強可以挺過。

日前李佳芬挺進深綠大票倉小港二苓市場掃街，菜籃族爭搶合影、握手，直誇「親民沒架子」。今再度到前鎮為議員候選人朱挺玗站台，人氣強強滾，原本冷靜的支持者聽聞她到場，通通起立熱情夾道歡迎，好不容易坐在台下，每10秒就有人要求合照，她來者不拒、笑容可掬，回應民眾期待。

有人說李佳芬心臟很大顆，難道不怕「傾門踏戶」深綠地盤？她說，自己看出去的世界是五彩繽紛，跟韓國瑜皆秉持服務不分黨派。她出身政治世家，父親常叮嚀「路要越走越寬，選舉是一時的，但做人是永久的」，這就是台灣人樸實、耿直的個性。

(中時 )