台北》與太太兩頭作戰！丁守中赴艋舺夜市掃街獲贈好彩頭

2018年11月16日 21:46 中時 楊佳穎

丁守中萬華區掃街。（楊佳穎攝）

丁守中萬華區掃街。（楊佳穎攝）

丁守中萬華區掃街。（楊佳穎攝）

選戰倒數，國民黨台北市長丁守中16日晚間赴艋舺夜市、華西街夜市、梧州街夜市及廣州街夜市掃街拜票。對於深入綠營票倉，丁守中受訪表示，在中正萬華區要大力加強，「這是老社區，將來會在這地方積極推動都市更新」；另外，對於北市候選人紛紛出動媽媽、太太，丁也說，太太溫子苓已到處幫忙跑市場，因人力有限，所以要分進合擊、不要集中在一起，可以兩頭作戰。

丁守中日前首度與太太溫子苓合體掃街，溫受訪時虧丁守中「太嚴肅了！」「像我對於有的人沒伸出手來，我就把他手拉過來！」親民話語逗得全場哈哈大笑。而今日丁守中前進艋舺夜市，在台北市議員郭昭巖的引導下，似乎也比過往更積極，除了一一與民眾握手，更數度走進店家中與大家打招呼，面對民眾要求合照也來者不拒，甚至接連有3人請丁守中在衣服上簽名。

過程中，丁守中也獲得華西街商圈協會理事長林俊廷贈與菜頭象徵「好彩頭」，並進一步向群眾、商家強調，自己誠心誠意為萬華地區發展，包含在地觀光、消費、產業，一定會讓傳統商圈更振興、加強招商引資，吸引觀光客來這發展，「當市長一定更會關心、用心來振興經濟及傳統商圈」。

面對媒體詢問與柯文哲相較，優勢在哪裡？丁守中表示，優勢就是有基層這麼好的組織，有議員、里長，大家一起群策群力打這場選戰。至於選戰黃金週的策略，丁則說，會全面跟議員、里長、基層合體，所有活動全力參與，一同打好這場選戰，要讓台北翻轉、經濟大幅提稱、加速都市更新，「尤其老社區更新是更重要的，讓市民都能安居樂業、大家都能提升薪水，不要再低薪窮忙！」

談起兩岸關係立場，丁守中強調，兩岸關係非常重要，兩岸關係要和好，台灣經濟才會更好，畢竟大陸是我方最大市場、最大投資地，也是最大貿易順差的來源，是全世界第二大經濟體又是世界第三大軍事強權，一定要跟他們搞好關係，台灣經濟才會更好。

至於選舉是否為統獨之戰？丁表示，這場選戰是台灣發展經濟之戰、要大家過好日子之戰，民進黨兩岸搞衝突、對抗，讓台灣沒辦法安居樂業、無法加強招商引資，是很糟糕的事情。

(中時 )