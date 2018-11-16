黃創夏：其實我有一點點「同情」蔡英文

2018年11月16日 21:51 中時電子報 黃麗蓉

綠營基層傳出，如果民進黨輸掉高雄，蔡英文總統應該要辭掉黨主席，甚至蔡能不能繼續選2020，也將是一大變數。資深媒體人黃創夏直指，其實，我有一點點「同情」蔡英文。

黃創夏在臉書指出，「英派」和小英同樣「空心」，只好仰賴「菊系」和「新潮流」共管天下 ，但卻完全無能為力掌控。11月24日開票夜，一旦選情差，小英可能要辭去民進黨主席，而逼宮要小英放棄2020的，將是同一群人！

網友說：「蔡英文作為一個資歷尚淺的民進黨員，能上位就在於民進黨當時正在谷底，而現在民進黨如日中天，蔡英文用她的清湯掛麵幫助民進黨重奪政權，做完一任總統，民進黨就跟她已互不相欠，蔡英文完成了她的歷史使命。」、「好期待！好期待喔~~~」、「我已經準備買鞭炮，在他們倒台大敗時，好好恭喜他們，放個痛快！」

選前的「超級星期日」，據《信傳媒》報導，民進黨高雄市長候選人陳其邁，18日也將回防岡山區舉行造勢晚會，蔡英文並不會到場，民進黨「三巨頭」陳菊、賴清德、謝長廷將出席站台，高雄市前後任市長謝長廷、陳菊同場合體，展現綠軍已揮別初選時的鬥爭，營造大團結氣氛。而這次選戰，民進黨內部評估陳其邁已「轉危為穩」，但爭取更多支持仍是首當要務。

(中時電子報)