美海軍將建造新一代大型戰略巡弋飛彈潛艦

俄亥俄級巡弋飛彈核潛艦佛羅里達號。（圖／美國海軍）

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中時電子報
俄核俄級戰略核潛艦

由於在上世紀70年代開始服役的俄亥俄級戰略核潛艦已日漸老舊，美國海軍正在制定新的大型巡弋飛彈潛艦計劃，以取代4艘老舊的俄亥俄級巡弋飛彈潛艦。研究團隊同時將為新型潛艦設計全新的巡弋飛彈，讓舊型俄亥俄級潛艦退役後，能持續維持海軍戰略潛艦的威懾力量。

據《國家利益》報導，美國海軍在1984年開始在戰略核潛艦開始裝置戰斧(Tomahawk)巡弋飛彈。現在所有的56艘海軍攻擊潛艦和巡弋飛彈潛艦都能與戰斧相容，美軍現役軍艦上近6000個飛彈發射器中，戰斧飛彈就佔了1/4。

在上個世紀80年代左右開始服役的洛杉磯級與俄亥俄級潛艦的核反應爐大約會在2020年代開始老化，這使得美國海軍必須在相當短時間內讓多艘潛艦除役。預計到了2028年，攻擊潛與巡戈飛彈潛艦會從目前的56艘減少到42艘。

與此同時，潛艇的飛彈容量也會同步下降，在本世紀20年代後期將達到約5500枚的低點。新的巡弋飛彈潛艇大約可以在2043年開始服役，屆時美國海軍戰略打擊力量才會逐漸恢復。按2019年版的海軍30年造船計劃估計，到2048年之前，將以相當於目前每艘70億美元的價格收購5艘這款新型大容量潛艦。

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美海軍俄亥俄級戰略核潛艦佛羅里達號發射巡弋飛彈。（圖／美國海軍）

報導說，新的巡弋飛彈潛艦將在維吉尼亞州的紐波特．紐斯(Newport News)船廠興建，與新的哥倫比亞級彈道飛彈潛艦同一條生產線。目前正在建造的新型哥倫比亞級彈道飛彈潛艦，預備取代2020年代到2030年代除役的14艘俄亥俄級彈道飛彈潛艦。美海軍潛艦作戰部長約翰．塔曼(John Tammen)在2018年11月初的海軍潛艦年度研討會上說，「同一生產線上進行，是要讓哥倫比亞級生產線保持不間斷。」

不過，新的哥倫比亞級巡弋飛彈潛艦的發射能力會略為降低。目前俄亥俄巡弋飛彈潛艦是把24個彈道飛彈發射管中的22個改為巡弋飛彈發射管，其中包括所謂的「多用途發射筒」，每個發射筒能發射7枚戰斧飛彈，另有兩個發射管用作潛水艙。但如果使用哥倫比亞級做為巡弋飛彈潛艦，它只有16個發射管，再保留兩個個發射管給潛水人員用，就只剩14個發射管，每艘潛艦將可裝載98枚巡弋飛彈，比目前俄亥俄級巡弋飛彈潛艦的154枚少了許多。若以2011年北約對利比亞的空襲行動為例，當時佛羅里達號巡弋飛彈潛艦就發射了90多個枚戰斧飛彈，新的巡弋飛彈潛艦顯的飛彈容量然不太夠用，因此海軍希望取代俄亥俄級巡弋飛彈潛艦的5艘新潛艦能有較大的飛彈容量。

當然，除了戰斧飛彈之外，新的巡弋飛彈艦還可以攜帶新的導彈。塔曼在前述的海軍潛艦研討會上表示，海軍正在研究下一代陸地攻擊武器，以替代戰斧飛彈。按目前的進度，當第一批新的巡弋飛彈潛艦投入使用時，戰斧飛彈的設計已年近70高壽了。

塔曼還指出，目前的俄亥俄級是從潛水人員的氣密艙發射無人載具，海軍將研究新的發射系統，使飛彈發射筒也能發射海底無人載具。

如果目前的俄亥俄級巡弋飛彈潛艦陸續在2020年代和2030年代除役，美國海軍預計會有約10年巡弋飛彈火力空窗期，如果計劃順利，10年後新的巡弋飛潛艦全數服役，就能恢復完整的打擊力量。

(中時電子報)

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文章來源：Good Idea: The Navy Wants a New Cruise-Missile Submarine (And New Missiles)

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