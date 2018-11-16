台中》海線聯合造勢晚會 林佳龍號召支持者拉票、催票

台中市長林佳龍（左七）16日晚上在清水區出席海線聯合造勢晚會，向市民報告海線建設與未來願景，號召大家幫忙拉票、催票，把票投出來。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌16日晚上在清水區運動場，為市議員候選人楊典忠、王立任海線聯合造勢晚會站台力挺，支持者擠爆會場。（盧金足攝）

台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌16日晚上在清水區運動場，為市議員候選人楊典忠、王立任海線聯合造勢晚會站台力挺，林佳龍表示，4年來最驕傲的是，縣市合併後縮短城鄉差距，他當市長這個大家庭不分大小漢，不分有錢沒錢，縮短城鄉差距促進均衡發展，讓海線從落伍變最進步的地方，這次選舉是動員比賽，號召大家幫忙拉票、催票，把票投出來。

這場楊典忠、王立任海線聯合造勢晚會，全場2000多人擠爆會場，林佳龍看到全場旗海飄揚表示，熱情的台中港區和海線讓他很感動，以往因為市區比原縣區發展，山線又比海線發展，他為海線發展這是政府的責任，認真打拚海線港區，人民有感。

他說，以前台中港有港無市，今天去看三井outlet，這座購物商場將變成台灣第一座海港型的國際購物中心，他在臉書看到立法院副院長蔡其昌說，看到三井outlet的摩天輪試燈時，感動到眼淚快掉下來，摩天輪在晚上閃閃發光，這也是海線進步的地標。

林佳龍也對海線建設向支持者提出未來願景， 過去台灣鐵路都南下北上對開，台中海線只有一線不能對開，中央通過預算900多億要連結山線、海線，讓海線對開以後變成一條捷運，這就是改變和進步。

「第一條捷運綠線快好了，但沒有經過海線，經過我的打拚，中央正式核定800多億經費的捷運藍線，從火車站一路開台中港」，林佳龍說，不然為何日本三井要來投資，如果沒有便利交通，日本這麼大的財團為何要來台中？捷運藍線和公路網會一路開到三井outlet，搭公車又有10公里免費，人潮就會帶來錢潮。

林佳龍力挺楊典忠和王立任兩席全上，支持他當選市長，以後議員和市長在議會爭取海線福利和建設，號召大家做他的分身，戴著印有「進步台中」的帽子出門，做最佳宣傳，「這次選舉是動員比賽」，票要去投出來，這屆選舉他在海線拿下五成八的票，他與支持者以「一言為定」相約，海線有建設帶動地方繁榮，這次票數還要再進步衝高。

(中時 )

黃創夏：其實我有一點點「同情」… 高雄》搶救子弟兵大作戰！ 花媽…

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