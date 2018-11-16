高雄》搶救子弟兵大作戰！ 花媽強力助攻許乃文

2018年11月16日 21:57 中時 柯宗緯

總統府祕書長陳菊（中）16日為子弟兵許乃文（左二）站台，盼他搶下前鎮小港區議員席次。（柯宗緯攝）

總統府祕書長陳菊（中）16日為子弟兵許乃文（右）站台，盼他搶下前鎮小港區議員席次。（柯宗緯攝）

前鎮地區民眾力挺許乃文，期待他進入議會為民服務。（柯宗緯攝）

搶救子弟兵大作戰！選戰倒數1周，高市前鎮小港議員堪稱一級戰區，民進黨在地唯一提名新人許乃文，選情陷入告急。他今（16）日晚間在「許乃文草衙後援會成立」上，力邀總統府祕書長陳菊站台，盼拉抬聲勢，她疾呼大家不要放棄許乃文，要讓專業、認真打拚的年輕人進議會服務鄉親。

民進黨在鎮港區陷入苦戰，不過外頭卻有傳聞指稱「許乃文是最穩的一席」。許乃文坦言，「這種謠言真的會害慘我」，許乃文分析，當前受中央執政影響，大環境對民進黨不利，加上選區內有17位搶8席，又得面臨7位現任議員的競爭，以及泛綠小黨的夾殺分票等等，讓他的選情處於相當危險的境地。

許乃文強調，前鎮小港是民進黨這次選戰的最後堡壘，而他是民進黨席次過半的關鍵。許呼籲大家一定要集中選票，不要讓國民黨將議會整碗捧去。

陳菊強調，許乃文是前鎮小港唯一新人，雖然前鎮小港有許多同黨的優秀議員，但許乃文這一席是民進黨過半的關鍵，如果民進黨無法過半，許多建設將無法推動。

陳菊也無法想像高雄市議會回到過去被國民黨把持的時代，多項重大建設延宕，因此才特地回來搶救許乃文，更連喊3次「不能放棄許乃文」，不只要守住過半關鍵一席，更要保護高雄的未來。

(中時 )