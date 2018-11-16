北漂妹看不到阿公最後一面 他舉親身例子：誰的責任？

北漂妹吳尚樺 (圖／影片截圖)

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中時電子報
北漂妹吳尚樺2015年參加非常完美片段，節目中自稱來自台北 (影音取自YouTube/贵州卫视《非常完美》官方频道 Perfect Dating)

北漂妹吳尚樺因在韓國瑜《孩子回家紀實篇》中淚訴自己因為北漂，趕不回高雄見阿公阿嬤最後一面而聲名大噪，「人渣文本」周偉航今天(16日)在臉書PO出長文，用親身經歷質疑究竟是誰之過。

吳尚樺在韓國瑜競選廣告中落淚真情告白，吸引不少人觀看，但隨後遭PTT網友起底不僅是富邦悍將啦啦隊隊員，還在2015年參加中國大陸交友節目《非常完美》時自稱來自台北，引起網友質疑。

周偉航說，當年自己當兵時，正在處理文書工作，這時一名小兵家屬來電，表示小兵阿公命危，希望部隊通融，讓這名小兵趕回家見阿公最後一面。事情也火速通報給上級，營級三長立刻會商，看小兵很慌張的樣子，怕明天才放人恐怕趕不上最後一面，立刻安排當下出發，還直接派車與兩名上士協助，直接將小兵送回家，並要上士留在那邊看有沒有能幫上忙的。

周偉航說雖然是遊走在適法性的邊緣，但大夥就像執行任務般嚴肅。更讓人感動的是，營長看到小兵上車前六神無主的模樣，還安慰說假的事會幫他搞定好，好好處理家裡的事情。出車後大家又回歸正常業務，好似什麼事都沒發生過，但這就是大事。周偉航表示，做人的基本道理，就是這種生死大事，再怎麼困難重重，大家也應該盡量幫忙你處理，除非你自己覺得不重要。表示連一板一眼的部隊都能如此火速放人，那現在到底是誰的責任？

(中時電子報)

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