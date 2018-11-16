北市消防新人婚禮搞創意 不送喜糖送住警器

2018年11月16日 22:12 中時 林郁平

北市消防局新人將住警器客製化成婚禮小物，送給親友帶回家。(林郁平翻攝)

北市消防局一對新人16日舉辦婚禮，為了讓親友分享他們的幸福喜悅，特別發想創意，將「住宅用火災警報器」客製化成婚禮小物，讓祝福化作實際的平安小物帶回家。

這對新郎、新娘都任職於北市消防局，新娘的媽媽古玉鳳更是文山區防火宣導分隊長，擔任志工推動火災預防工作長達20年，因推廣安裝住宅用火災警報器及各項家戶防火工作，更榮獲全國鳳凰獎、志工最高榮譽金鑽獎等殊榮，為推廣家戶防火安全，並分享女兒結婚的喜悅，決定在婚禮送給每一位親友來賓一個住警器，希望大家都能守護好自己的家園，平安健康。

住宅用火災警報器要在市面上流通使用，必須經過內政部消防署審核型式認可與個別認可通過，以確保安全可靠，因此，這次的小禮物上的「囍」字標籤，還特別經過個別認可，可見這對新人的用心。

消防局宣導安裝住警器已10餘年，目前北市的安裝率高達75%為六都之首，而且火災時幸賴住警器動作提醒民眾及早逃生及應變免於火災傷亡已有220件案例；為了讓親友認識住警器之重要性，古分隊長、女兒與女婿身為消防家庭，希望藉此拋磚引玉，以婚禮喜氣分享住警器，讓所有親朋好友家裡裝上滿滿的喜氣及平安。

(中時 )