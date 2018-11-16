民眾陳情中山一、二路標線不清 市府會勘解決

中山一、二路11月1日通車。（基隆市政府提供）

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基隆中山一、二路1日盛大啟用，但有民眾陳情道路標線不夠清楚、機車待轉區危險等問題，市政府今（16）日下午前往會勘解決。市府表示，中山一二路於11月1日開通以來，發生人員受傷的事故數量並未較去年同期增加，且事故發生原因以駕駛人還沒適應新的道路標線、未依照交通規則行駛所導致，提醒市民朋友依照交通號誌及標誌標線規定行駛，確保用路安全。

中山一、二路通車後，偶有民眾陳情道路標線不清，市長林右昌立即指示祕書長李銅城召開協調會議，下午並在工務處及交旅處的陪同下，前往現場進行勘查，並進行改善的相關準備工作。

依照警察局的統計資料顯示，今年11月1日至15日，中山一、二路共計有5起A2（人員受傷）的交通事故，發生原因分別是未注意車前狀態、未依規減速或轉彎、違反標誌號誌等導致；至於去年同期（11月1日至15日）則有6件A2交通事故，相較之下，事故不增反降。

依照上述資料來看，中山一、二路拓寬工程完工開通後，交通事故案件並未有上升的趨勢，進一步研判，肇事者多是因對道路不熟，而未依照交通規則行駛所致，並非道路工程或交通工程設計問題。

因此，市政府再次呼籲，中山一、二路是一條「擁有舊路名的全新道路」，請市民朋友務必要依照交通號誌及標誌標線的規定來行駛，以確保自己與其他用路人的安全。

另外，針對機車族朋友關心的機車待轉區劃設，市政府也表示全線的待轉區皆在安全的空間內，請務必放心運用，而在中山一路左轉港西街的機車停等區，則配合流量需求適度加大，更加確保機車族的左轉權益。

至於中山一二路相關停車位劃設，則是在短期內仍需解決中山一二路的停車需求，但又必須以通車後的交通流量及實地現況與當地居民溝通，因此才會在通車後進行標線改繪作業。

市政府再次強調，中山一二路的道路工程與交通工程，皆是在市府工務、交通與警政單位無數次的履勘確認後才開放通車，安全絕對無虞，請市民朋友放心。

(中時 )

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