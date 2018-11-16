彰化》魏明谷和美造勢晚會 林佳龍、鄭文燦助陣

彰化縣長魏明谷16日在和美舉辦車隊掃街和造勢晚會，桃園市長鄭文燦和台中市長林佳龍等都到現場助講。（吳敏菁翻攝）

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彰化縣長魏明谷16日在和美舉辦車隊掃街和造勢晚會，桃園市長鄭文燦和台中市長林佳龍等都到現場助講。（吳敏菁翻攝）

選戰進入倒數激戰，彰化縣長魏明谷16日在和美舉辦車隊掃街和造勢晚會，桃園市長鄭文燦和台中市長林佳龍等都到現場助講，打熱選情，鄭文燦稱魏明谷把一項項不利因素化為對彰化有利，彰化正在前進，不能走回頭路，林佳龍也呼籲攜手讓中台灣崛起。

造勢活動前，鄭文燦先陪同魏明谷縣長在和美市區進行車隊掃街，沿路民眾爭相圍堵，不斷替魏縣長和鄭市長加油打氣，這也是鄭文燦市長在這次選舉活動中，第一次來到彰化的掃街行程。

台中市長林佳龍已經連趕4場活動，晚間仍到彰化和魏明谷縣長站在一起，宣示區域治理的決心。林佳龍說，彰化、台中共飲大肚溪水，兩岸是一家人，這次台中國際花博，1/3花卉就是來自彰化，是台中彰化共同的光榮，強調選對的人，讓魏縣長做對的事，讓彰化持續改變、持續進步，呼籲鄉親用選票讓中彰崛起引領台灣。

文化部長鄭麗君、前考試院長姚嘉文和前縣長周清玉到場說助陣。

桃園市長鄭文燦說，魏明谷一項一項實現縣民的期待，已經投入70億來建設和美，是和美有史以來最高的建設經費。彰化在進步，不能走回頭路，彰化不能沒有魏明谷，呼籲鄉親支持魏明谷，讓彰化鄉親都幸福。

魏明谷說，上任後建設不分彰南、彰北，補強老舊校舍，強化和美國中小教學建築物，還將閒置的和群國中轉換成和美運動場，甚至爭取到29億設置和美汙水下水道系統，都是過去縣長沒做到，他接手建設的，希望和美鄉親把魏明谷當作和美人，繼續支持他，繼續建設和美。

(中時 )

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