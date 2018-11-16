屏東》潘孟安回恆春造勢拚連任縣長 西門廣場擠爆千人

2018年11月16日 22:52 中時 謝佳潾

選前倒數9天黃金小周末，民進黨屏東縣長候選人潘孟安16日選在家鄉恆春舉辦大型造勢晚會。（謝佳潾攝）

選前倒數9天黃金小周末，民進黨屏東縣長候選人潘孟安16日選在家鄉恆春舉辦大型造勢晚會。（謝佳潾攝）

選前倒數9天黃金小周末，民進黨屏東縣長候選人潘孟安16日選在家鄉恆春舉辦大型造勢晚會，現場湧入數千民眾將恆春西門廣場擠得水洩不通，也讓潘孟安感受到故鄉的熱情。

選前黃金小周末，潘孟安選在故鄉恆春半島舉辦，屏南社大校長江國樑站台表示，在恆春半島，提到潘孟安人人都稱讚，不只因為他是恆春半島第一位縣長，更因為他對文化、弱勢、教育、醫療的重視。校舍改建、公教宿舍興建、課後輔導、半島歌謠祭、醫學中心人力進駐等等，潘孟安從擔任議員到縣長，都非常的用心，這次在恆春半島有信心讓他再衝連任高票。

民進黨立委也是專業律師的周春米表示，潘縣長擔任立委的時期，她是服務處的義務律師，每周五都會南下恆春服務處免費律師諮詢，因為恆春離市區真的有一段距離，要請到律師並不容易，但是潘立委一再拜訪律師公會，大家都被他的誠意感動，每周輪流南下進駐服務處，也因此見識到潘立委細心與對縣民的關愛。周春米也透漏幾項重要的照顧農漁民法案，其實都是潘縣長私下穿梭在立法院、行政院才通過的政策，例如農民職災保險、農漁業保單等，都是全國首創。『當屏東縣籍的立委壓力很大，雖然不是潘縣長的部屬，但是他攸關屏東的重大建設、法案緊迫盯人的程度，連立委也都繃緊神經。』周春米說。

壓軸登場的潘孟安則向故鄉溫情喊話，他來自恆春半島，最知道故鄉長期被忽略的痛，醫療、交通更是其中最重要的項目。他積極奔走終於讓恆春旅遊醫院改建動工，多家醫學中心也定期派員支援衛生所，台鐵恆春支線已列入前瞻計畫，國道三號延伸恆春快速道路也列入國發會評估階段。除了交通、醫療，觀光也是重點，因為廉價航空、兩岸關係等因素陸客大量減少，衝擊全台整體觀光產業，縣府採取積極作為，國際行銷、國旅補助、部落客踩線、重大活動、生態旅遊等等多管齊下。

潘孟安也向鄉親再次報告政績，從最遠的滿州國中校舍改建、港口村漁民活動中心重建、照靈宮廟埕改善工程、恆春汙水下水道的建構、縣道200線拓寬、自來水改善、東門溪護岸、古城光環境營造、車城國小、國中改建、縣199線外環道闢建、新街排水改善、福安宮、埔墘、射寮、尖山公園景觀改善等等建設。

『20年前，各位不棄嫌，牽成我、支持我，讓我從代表、議員、立委到縣長，我是恆春半島栽培出來，不敢忘記故鄉的恩情，四年來我一天當48小時用，努力做、拼命做就是為了報答。這是我的故鄉，孟安一直都在這！我沒有辜負鄉親的期待，再四年，我們一起再造屏東！』潘孟安感性的說。

(中時 )