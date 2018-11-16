戴資穎3局力克馬琳 香港羽賽強渡關山進4強

球后戴資穎在香港公開賽8強賽2比1逆轉西班牙名將馬琳，強渡關山晉級4強。(Badminton Photo提供／資料照)

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中時電子報

世界球后戴資穎今晚在香港公開賽迎戰西班牙前球后馬琳，雖然遭到對手頑強抵抗，但小戴還是憑藉著較佳的體能以及豐富作戰經驗，2比1強渡關山，取得對戰6連勝，明天將在4強賽碰到日本好手奧原希望。

戴資穎過去與馬琳共季交手10次，取得6勝4敗、5連勝優勢，此役開賽後小戴就利用多次近身強攻得分，取得10比5領先，但隨後在僵持以及最犀利的網前小球都失利，甚至還出現發球失誤，18比21遭到逆轉。

次局，戴資穎改變戰術，加強出手節奏，以及強化攻擊力道，迅速拉開差距來到16比4，陣腳大亂的馬琳則是技術性的放掉此局，小戴21比9扳平戰局。

決勝局，馬琳雖然恢復手感，但小戴也沒讓對手站穩腳步，5比5平手之後發動猛烈攻擊，取得19比11絕對優勢，馬琳連追帶趕的逼成14比19，但為時已晚，戴資穎花了54分鐘，以21比14鎖定勝局。

李洋與許雅惠這對混雙組合延續著奇蹟步伐向前邁進，今天在8強賽面對世界排名49的泰國組合，兩人只花40分鐘即以21比16、21比14輕鬆獲勝，明日4強賽將碰到奪得今年全英公開賽冠軍、目前世界排名第5的日本強敵渡邊勇太／東野有紗。

李洋與李哲輝的男子雙打組合在迎戰印尼選手阿利安托／阿爾弗蘭，首局12比7領先，16比21遭逆轉，次局雙方經過14次平手，雙李組合最終以23比25飲恨出局，最終止步8強。

(中時電子報)

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