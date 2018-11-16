彰濱風力機明明在轉發電卻掛零？台電說話了

2018年11月16日 22:50 中時 吳敏菁

日前往有網友在《爆料公社》分享彰濱風力發電影片，出風機明明在轉，但彰工風力發電站的電表上16個風機的瞬間總發電量卻是0。翻攝《爆料公社》

日前往有網友在《爆料公社》分享彰濱風力發電影片，出風機明明在轉，但彰工風力發電站的電表上16個風機的瞬間總發電量卻是0，掀起熱議，揶揄、擔憂、質疑風電效率和能力，台灣電力公司16日澄清，一般風機需超過每秒4.5公尺風速才可正常穩定發電與顯示，影片拍攝當時風速不足，低於每秒4公尺、故顯示為零，實際上風機運作正常，15日下午3點左右實際瞬間發電量即超過7萬瓩。

這段影片PO出，頗撼動對風能的信心，被瘋傳、熱議，網友都想知道是怎麼回事？台電今天提出解釋，指出除了風速限制外，發電顯示器異常亦有可能造成民眾誤解，有風卻無電，對此，台電已規劃將使用較為久遠的風機發電顯示器，於下月起陸續更新為數位LED顯示器，也將由專人定期巡檢，確保風機發電顯示正常。

台電說明，台電彰工風電站共設有31部風機，每部裝置容量為2MW(百萬瓦)，合計共62MW，10月份共發電近3000萬度(2729.5萬度)，等同提供超過8.2萬個家庭用戶一個月的用電量，11月截至15日止，平均風速為每秒8.73公尺，已累計發出約820萬度電。

台電指出，風機自然是有風才會發電，除了風力，也還有太陽能、水力等再生能源，而台電的電力調度也有天然氣等火力發電基載機組等多元電力來源確保穩定供電，同時發展善用自然資源、對環境友善的再生能源。

(中時 )