和昇高層涉詐河灣度假村 法院將追徵2億不法所得

2018年11月16日 22:58 中時 李怡萱

前興櫃觀光股、和昇休閒開發股份有限公司，涉嫌詐欺新北市平溪區河灣度假村產權，今年7月間將董事長禹介民、財務經理侯琮壹、董事長特助鄧淞元等3人聲押獲准。全案經4個月抽絲剝繭，經基隆地檢署偵結，將對禹介民等人提起公訴，並聲請法院追徵犯罪所得2億6552萬元。

起訴指出，禹介民在去年2月間，得知擁有「麻布茶坊」、「跳舞香水」、「元定食」、「K-BOOM韓式料理」、「鮨彩」、「咖啡廚房」多家餐廳的展圓公司有意出售股權。為獲得展圓每月鉅額現金收入，禹介民以非常規交易模式，損害和昇公司利益並侵占展圓出售款3552萬元。

禹介民於2017年間，先向和昇董事會宣稱收購展圓，再以收購展圓為由，在證券市場辦理現金增資，再以不實循環增資方式，吸金高達3億800萬元。

不過，和昇實際上並未收足3億800萬元現金，但仍以公司股價將上漲等訊息，騙取河灣渡假村負責人。在禹介民以和昇股票支付第一期價金後，負責人就將河灣渡假村土地、建物所有權，全數交給禹介民辦理所有權移轉。

禹介民得手後，隨即將河灣渡假村土地、建物擔保，並以最高限額抵押權1億元，向民間金主借款償還個人債務，嚴重損害和昇及其子公司。

全案經承辦檢察官楊淑芬抽絲剝繭，縝密分析相關卷證，密集傳喚證人67餘人後逐步釐清全部犯罪事實而偵查終結。禹介民等7人涉背信、侵占、行使偽造私文書、證券交易法、商業會計法、公司法等罪，將被告提起公訴，並聲請追徵被告犯罪所得，維護證券市場交易秩序與安全。

(中時 )