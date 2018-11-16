金門》馬英九跨海替楊鎮浯站台 直指縣長選戰是「藍綠對決」

2018年11月16日 23:02 中時 李金生

馬英九陪同楊鎮浯大進場，數度淹沒在人潮中，展現在外島金門的超高人氣。（李金生攝）

韓國瑜以視訊錄影替楊鎮浯加油打氣。（李金生攝）

楊針頭浯今晚造勢現場支持者逾2500人，十分熱鬧！

楊鎮浯今晚在山外車站旁籃球場舉辦的造勢晚會，立委許淑華、江啟臣、李彥秀和柯志恩也跨海助陣。（李金生攝）

馬英九替楊鎮浯站台打氣，強調他會是一個好縣長。（李金生攝）

馬英九下午也走訪台灣原住民協進會，受到熱烈歡迎。（李金生攝

楊鎮浯與黨籍5合1選舉候選人一起加油打氣。（李金生攝）

金門縣長選舉激烈火拚，前總統馬英九今（16）日跨海替國民黨楊鎮浯加油打氣，強調這是一場「藍綠對決」的選戰，呼籲大家在選情非常緊張下，絕對要把握住每一票，才能贏得最後的勝選。

全台到處趕場替黨籍候選人站台的馬英九，今天再度跨海抵金，這也是他今年第4次來到金門。雖然因為感冒不停咳嗽，但仍抖擻精神替楊鎮浯加油打氣，大進場時更因民眾太熱情，數度淹沒在人群中，讓維安人員和警方十分緊張，超高人氣與當紅的韓國瑜不相上下。

馬英九直指近年來金門的縣政發生問題，金酒的盈餘降低、經營者不斷更換，人事很混亂，現任執政者又將市港路土地賣給財團，至今還沒有發展，讓金門已不再是鄉親引以為傲，財政績優的模範生。

馬英九強調，這一次金門縣長的選舉，表面上是國民黨的楊鎮浯對抗無黨籍的陳福海，但實際上還是一個「藍綠對決」局面，「陳福海縣長至今一直否認他背後的支持者是民進黨的蔡英文，可是為什麼民進黨籍的陳滄江想要競選，民進黨卻不提他的名，而要讓給一個無黨籍的呢？這是因為他們在中執會通過決議要支持在地的力量。」

馬英九提醒鄉親注意，日前陳福海宣布他支持柯文哲市長，而柯文哲的總幹事小野又拍了一部電影，去支持高雄市的民進黨候選人陳其邁，還有柯市長的太太也親自跑到台中參觀台中的花博，林佳龍還一路陪著他，所以當柯市長認為他自己是墨綠，就看得出來陳縣長跟柯市長實際上是站在一起了，「如果還要說金門不是藍綠對抗，沒有人會相信的！」

馬英九以「我們的好朋友」稱呼楊鎮浯，推許他用自己的觀察跟學習定出「找回價值． 開創新局」的政見，相信這個曾經留學英國、擔任過金門觀光處長和立法委員，十分優秀的年輕人，將來可以做一個好縣長。

楊鎮浯今晚在山外車站旁籃球場舉辦的造勢晚會，立委許淑華、江啟臣、李彥秀和柯志恩也跨海助陣外，韓國瑜和洪秀柱也以視訊錄影替他加油，現場支持者逾2500人，十分熱鬧！

(中時 )