東亞盃》台灣隊長太拚啦！陳柏良踢到頭暈退場

2018年11月16日 23:05 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華男足在晉級無望的情況下，為了不讓主場觀眾失望，16日在東亞錦標賽第2輪仍拚盡全力對抗北韓。連「台灣隊長」陳柏良都踢到頭暈，於下半場被陳毅維換下休息，就能看出全隊的拚戰精神。

「上半場就有頭暈的現象，可能太賣力了，有點累，」陳柏良賽後表示，身體應該沒有什麼狀況，就是需要休息，而今年的比賽也終於告一段落，剩下明天他辦的高中國際邀請賽，還有表演賽得參加，陳柏良苦笑說：「明天看看，我還是有點暈…」

陳柏良（左）在下半場全力防守北韓隊長鄭日冠（中），可惜沒能擋下客隊的第2顆進球。（李弘斌攝）

其實這樣拚到最後的精神，不只是陳柏良，也呈現在每個上場的中華隊球員身上，尤其這場比賽即使獲勝，中華隊也無法晉級明年的東亞4強決賽，全隊仍拚滿了90分鐘。陳柏良覺得，這樣的一場比賽，其實可以學到人生哲理。

「也許我們不用去把勝負看得這麼重，這就是足球，和人生道路一樣，在很困難的時候，你還是有不放棄的精神，從中間可以學習到很多的事情。能在球場上展現不認輸的精神，在人生也同樣做得到。」陳柏良說：「大家真的表現不錯，這是一個蠻困難的比賽，但我不覺得大家怯場，這是有進步的地方。也希望國內聯賽水平愈來愈好，國際賽才能抗衡。」

中華隊溫智豪（右一）、翁偉賓（右二）賣力阻止北韓強攻。（李弘斌攝）

中華隊總教練王家中賽後也肯定球員的拚勁，包括剛踢完對岸職業聯賽，仍在休息不夠的情況下，力拚本次東亞盃的陳柏良與溫智豪。「柏良頭暈還是力撐到下半場，智豪踢到最後跑不動，還是用經驗在攻守扮演關鍵角色。」

中華隊這次倉促成軍，由王家中帶了4天訓練就投入東亞盃，表現已經不差。「最後一場拚到最後雖然輸了，但我對球員除了感謝還是感謝。大家進步非常多，如果有更好的準備、更好的體能，中華隊可以跟任何強隊競爭，這次的表現不是我教得好，而是球員自己的累積。」王家中說。

(中時電子報)