愛旅遊三月限定 遊俄羅斯送北京8天不到4萬

2018年11月16日 23:10 工商 張佩芬

世界四大館之一的隱士廬博物館(冬宮)。圖：業者提供

聖以薩教堂。圖：業者提供

迎家國際旅行社與西南旅行社的愛旅遊，現在正推出早鳥優惠，明年3月1、8、15日俄羅斯莫斯科與聖彼得堡精彩雙城，加附送北京的八日遊，特惠價3.99萬元(含稅)，約市場七折價就可暢遊世界文化遺產克里姆林宮、有地下宮殿之稱的世界最美莫斯科地鐵站、世界四大博物館之一的隱士廬博物館(冬宮)等宏偉壯麗建築。

莫斯科的克里姆林宮建築群是由俄羅斯和外國建築家於14~17世紀共同修建的.做為沙皇的皇宮和宗教中心，從13世紀起俄羅斯所有最重要的歷史事件和政治事件都跟克里姆林宮密不可分，內有世界大砲王、沙皇大鐘王、聖母升天教堂(是加冕典禮場所)、伊凡大帝鐘樓等名勝。

紅場的「紅」在俄文中有「美麗」的意思，紅場上矗立的聖巴索教堂，是伊凡四世(即伊凡雷帝)為慶祝喀山之役勝利所興建的華麗教堂。步行於紅場中，廣場中央為前蘇聯革命之父列寧陵寢及前蘇聯各地之人民英雄塚，此處也是前蘇聯時代之閱兵地點。東側的庫姆百貨，為十九世紀新俄羅斯建築風格，典雅的外型搭配挑高明亮的商場，各式各樣的國際名品，是莫斯科相當高檔的百貨公司。

救世主大教堂是世界上最高的東正教教堂，也是最大的東正教教堂之一。該教堂是拿破崙戰爭後，由沙皇亞歷山大一世下令修建的，其目的是為了感謝救世主基督「將俄羅斯從失敗中拯救出來」，並紀念在戰爭中犧牲的俄羅斯人民。

被稱為地下宮殿的莫斯科的地下鐵已有六十餘年的歷史，建設於史達林當政時期，有的車站深入地下近百公尺，工程十分浩大，精雕細琢的壁飾、吊燈令人嘆為觀止，每個車站各有其獨特的藝術風格及富麗堂皇的建築，為造訪莫斯科不可錯過的景點。

在莫斯科還有搭乘河遊船，莫斯科河全長503公里，橫穿整個莫斯科，是俄羅斯最主要的河道之一。在這條最中心的河流上探索莫斯科，從水中看到著名地標。無論白天還是晚上，都可以在遊船的甲板上看到江邊美麗的風景。

聖彼得堡的凱薩琳宮是彼得大帝之妻凱薩琳一世於沙皇村興建行宮，給在波蘭的丈夫一份驚喜，然而後來彼得大帝之女伊莉莎白女皇於1741年決定於同地點修築更為奢華的宮殿，並任命－拉斯崔理仿凡爾賽宮的設計樣式，建造此座巴洛克式風格的宮殿。

此皇宮以宏偉華麗之建築與奢華之裝潢而聞名，特別是獨一無二的琥珀廳，此廳是德饋贈彼德沙皇之禮。極盡奢華之能用六噸琥珀及馬賽克細緻鑲嵌達1300平方英呎金碧輝煌的圖案，曾被稱譽為世界人類文化奇景。

當地的喋血教堂是世界上建築物內外馬賽克鑲嵌畫面積最大的建築，被譽為十九世紀俄羅斯建築的典範。為紀念在此遭暗殺的沙皇亞歷山大二世，主張廢除農奴政策，也因其激進的改革行動引來殺身之禍，其子亞歷山大三世決定蓋一教堂紀念此事件的發生，建築師們運用各種彩色大理石、彩釉瓷磚和金箔裝飾繁複的教堂外觀，令人嘆為觀止。

聖彼得堡是俄羅斯的一座歷史文化名城，1703年彼得大帝在此建立彼得保羅要塞以來，聖彼得堡見證了俄羅斯的歷史發展，留下了無數文化遺產，充分表現了俄羅斯文化的特色。

士廬博物館(冬宮)是世界四大博物館之一，該館最早是葉卡捷琳娜二世女皇的私人博物館。館內典藏品共有270萬件藏品中繪畫聞名於世，從拜占廷最古老的宗教畫，直到現代的馬蒂斯、畢卡索的繪畫作品，及其他印象派，後期印象派畫作應有盡有，共收藏15,800餘幅。其中義大利達‧芬奇的兩幅《聖母像》、拉斐爾的《聖母聖子圖》、《聖家族》、荷蘭倫勃朗的《浪子回頭》，以及提香、魯本斯、委拉士貴支、雷諾瓦等人的名畫均極珍貴。

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