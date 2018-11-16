北新國小歡慶31周年 「學校社區共讀站」揭牌啟用

2018年11月16日 23:10 中時 葉書宏

新北市北新國小欣迎創校31週年校慶，將於17日舉辦「智慧啟航-學校社區共讀站」啟用儀式。（葉書宏翻攝）

新北市北新國小欣迎創校31週年校慶，將於17日舉辦「智慧啟航-學校社區共讀站」啟用儀式。（葉書宏翻攝）

新北市北新國小欣迎創校31週年校慶，將於17日舉辦「智慧啟航-學校社區共讀站」啟用儀式，由教育局、家長會與各界貴賓共同見證揭牌，並宣布於夜間及假日開放給社區民眾閱讀使用，達成「全民閱讀、終身學習」的目標。

校長曾秀珠表示，共讀站是配合前瞻基礎建設計畫推動，透過與市府教育處積極送件爭取，獲得教育部國教署核定補助200萬元及地方民意代表建議款補助50萬元，讓學校得以建置全新的社區共讀站，同時感謝學校家長會提供原辦公場所空間轉利用，方克有成。

北新社區共讀站，設置於學校一樓，方便社區民眾辨認與使用。共讀站設計採「家庭式」風格，規劃「圖書區」、「閱讀區」和「服務區」；「閱讀區」分為共同閱讀區、小組閱讀區和個人沙發閱讀區三種，後走廊還有「親子樂高玩具牆」等區域，提供多元的閱讀體驗空間。為擴大服務空間，學校同仁和志工還整理出前庭花園，透過共讀站階梯，走進花園步道，在樹下的大理石桌椅前休憩、聊天，未來將再爭取經綠美化環境，讓社區共讀的環境更優質。

北新國小慶祝校慶及社區共讀站落成雙喜臨門，北新社區共讀站啟用後不但可提供師生良好的閱讀環境，也將於夜間及假日適時開放給社區民眾閱讀使用，落實學校社區化，讓學校與社區緊密結合，也提供孩子快樂學習、適性發展的優良教育環境。

(中時 )