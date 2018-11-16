東亞盃》地主MVP當之無愧 男足門神潘文傑想拚旅外

門神潘文傑屢屢救險，堪稱中華男足在本屆東亞盃的MVP。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

中華男足沒能拿到隊史首張東亞4強決賽門票，但對香港、北韓都能hold住局面，門神潘文傑更是屢屢救險，堪稱中華隊本屆賽事的MVP。潘文傑賽後表示，就算無法晉級，也要為台灣支持足球的人全力以赴，他會持續自我要求，繼續爭取旅外機會。

文章來源：男足力拚2球小負北韓 保送香港晉級決賽

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「今天一開始還是想贏，到後來體力下滑，要攻也不是很有利，選擇用守的方式。」儘管今天只要不輸3球，就能保送前教頭蓋瑞懷特（Gary White）目前執教的香港隊晉級4強，但潘文傑強調，並不是為了別人而拚這場比賽。

「今天就是要給台灣支持足球的人，就是為了我們自己、為了台灣而拚。」潘文傑說：「不是要幫助什麼球隊，就盡力守，不要再擴大比分、不要失更多球，把比分壓低，或許還有進球的機會。」

中華隊總教練王家中賽後稱讚潘文傑本屆表現有目共睹，展現強烈的求勝意志，光是從體重身形上的控制，就看得出這位門將自我要求的決心。事實上在雅加達亞運之前，潘文傑就把體重降到80公斤左右，儘管後來要再降體重會很困難，但他已經把體脂率從12％降到9％左右，在東亞盃展現靈活身手。

「自從懷特帶領的團隊後，我一直記錄他們訓練的方式和細節，雖然我的球隊沒有守門員教練，但我會和搭檔討論要怎麼練，把以前留下來的東西繼續保持。」潘文傑說，旅外機會懷特一直在替他注意，礙於有些國家在聯賽優先保護自家守門員，並不接受外援，旅外機會比較難，但他一直沒有放棄這個目標。

(中時電子報)

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