吃完海產帶嫩妹回家洗洗睡 他「受不了」也 GG了

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

桃園市有名24歲男子，2年前在籃球場認識一名國中的女生，認識一個月後他邀女生一起吃海產，兩人一起喝了啤酒，因為女生有點醉意，就一起帶她回家，洗完澡後女生沒穿內衣躺床上，男子直撲跟她發生關係，事後被女生父母控告妨害性自主。

法院審理時，朱男否認有發生性關係，他稱只把女生當妹妹看待，且先前因涉及其他案件，觀護人有提醒他「不要跟未成年女生靠太近」，所以都跟女生保持距離。

但少女表示，當天兩人約好去漁港看海、聊天、喝酒，到朱男家後，她先洗澡，因為喝了酒所以洗好後就在床上準備睡覺，當時也沒穿胸罩，只有穿一件蓋到膝蓋的衣服，但有穿內褲。但他上床後一直說「受不了、很想要」，先是親她嘴巴，再脫下她內褲後兩人發生關係，雖然她當時雖有喝酒，但神志清醒記得很清楚，後來兩人也陸續發生過1、2次性關係，但時間不記得。

法官審理時，根據雙方事後LINE通聯，有談到「有了怎麼辦」、「想不想我」等對話，因此認定朱姓男子和國中生發生過親密行為，依妨害性自主與未滿16歲女生性交行為，判他6個月徒刑，未宣告緩刑。至於少女生曾經還有1、2次性行為，因無證據，法官判無罪。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

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