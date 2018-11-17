有了F-35B戰機 美陸戰隊可用多管火箭轟炸敵艦

2018年11月17日 00:05 中時電子報 盧伯華

在最近的一次測試中，美國海軍陸戰隊一架F-35B在地面上探測到一個金屬盒，它把金屬盒的GPS座標透過數據鏈傳送到陸戰隊的高機動性火箭炮系統(HIMARS)上，由多管火箭炮執行轟炸任務。這次測試讓美國軍方極感興趣，立即大幅擴增高機動火箭炮系統的購置預算。美國陸戰隊也開始思考這樣的攻擊形態還可以用在什麼地方：海灘上的敵方陣地？或甚至於是海面上的敵方艦艇？

這次的測試在2018年10月中旬左右在美國亞利桑那州尤馬(Yuma)市進行，火箭炮系統收到座標後，往目標發射了一枚火箭。美軍陸戰隊航空副司令魯德(Steven Rudder)中將在華盛頓的研討會上說，目標可以縮小到針對一個盒子的大小。

《國家利益》報導說，這次測試是美軍陸戰隊火箭炮結合F-35B的最新發展，為此陸戰隊已將火箭炮系統的預算從2017年的6800萬美元增加到2018年的1.34億美元，增加了整整一倍。

陸戰隊用這些經費為9套火箭炮系統購買補充載具，讓每套系統都有6個重達12噸的發射器。陸戰隊也開始嘗試各種全新的火箭炮操作概念，例如，去年底在安克拉治兩棲攻擊艦的飛行甲板發射火箭，另一次是今年3月用C-130運輸機運送發射器給地面陸戰隊，發射4枚火箭後，發射器再開上飛機後飛走。

報導表示，陸戰隊甚至考慮在火箭炮發射器上裝設反艦導彈，但是現有的火箭其實也能直接攻擊敵艦。2018年7月在夏威夷附近進行的演習中，美國陸軍的火箭炮系統曾用5枚火箭擊中了做為靶船的美國海軍退役兩棲攻擊艦Racine。目標靶船的座標則是由一架空中無人機所測得。

這種火箭炮系統是導引式多管火箭，彈頭重200磅(91公斤)，最大射程50英里(80公里)。一個發射器每次可以攜帶並發射6個有GPS導航的導引火箭彈(GMLRS)，較大型的戰術導彈系統則能裝設500磅(227公斤)重的單一彈頭，飛行距離可達186英里(300公里)的戰術導彈。另外也正在開發新的中型火箭，

陸軍正在開發一種新的中型火箭，射程為310英里(500公里)的火箭彈，陸軍和陸戰隊也在嘗試在火箭炮系統中，使用雷神公司的100英里(160公里)射程的反艦導彈。

報導指出，裝載反艦導彈的火箭炮系統可以為陸戰隊提供極佳的生存與防禦能力，發射器可以「打帶跑」來躲避反擊。如果火箭需要遠程射擊，使用炮兵的前線觀察員不可能是選項，如果是陸戰隊的F-35B做為空中觀察員，陸戰隊就能對遠方陸上或海上目標進行有效攻擊。

(中時電子報)