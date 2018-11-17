劉家昌開轟某名嘴：天天給人戴紅帽子 等了18年台下淚崩

音樂鬼才劉家昌。(本報系資料照)

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中時電子報
20181111中天新聞　劉家昌、鄭進一創作力挺！　韓國瑜競選歌動人心

九合一選戰進入倒數階段，高雄選戰越打越熱，國民黨籍參選人韓國瑜魅力也橫掃演藝圈，音樂鬼才劉家昌、鄭進一紛紛聲援打氣，不僅為韓國瑜寫競選歌曲，還出席造勢場，高唱「中華民國頌」。事後劉家昌也在臉書特別感謝韓國瑜，透露唱到自己寫的「中華民國頌」，當時一度哽咽唱不出來，等了18年，下台才哭出來。

一向關心時事的劉家昌，日前在臉書提及，他年輕時愛國是神聖、被尊敬的，但今天蔡英文帶領文武百官領著中華民國的薪水，踐踏地使中華民國不見了，「當年因愛國我寫了中華民國頌，喚起同胞的團結，渡過中美斷交的難關。如今被岐視的好像做賊，見不得人，到了大陸又被禁唱，我是不受歡迎的作家。在大陸我即沒演出，也沒作曲， 拿我跟黃安比，太沒大沒小。」

他說，這次回來看到韓國瑜現象，真是天佑中華，「一個真實、誠懇、乾淨的人和從不批評對手的大氣，他的正能量感動了大家，也譲人民看懂了。當年以愛本土，愛台灣的口號、騙到政權的人，兩年多所做所為，他們只愛權力，愛清算鬥爭，就是不愛人民。」更痛批某電視台幾個名嘴，天天給人扣紅帽子，相信台灣人會用選票教訓他們，否定他們的公信力。

有名嘴說他是深藍，但劉家昌強調：「錯！我沒有顏色。」他瞧不起政黨，因為他粉絲比黨員多，而且都是不要薪水的，粉絲萬歲！同時劉家昌也感謝韓國瑜的出現，讓我們又見到國旗，更透露當時唱到自己寫的「中華民國頌」時，一度哽咽唱不出來，直到下了台才哭出來。

(中時電子報)

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