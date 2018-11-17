女子半裸陳屍馬路中 「車頭燈」透露案情真相

半裸女陳屍馬路。(翻攝自《梨視頻》)

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中時電子報
/綜合報導
肇事車輛。(翻攝自《梨視頻》)

湖南衡陽市日前發現一具半裸女性死者陳屍橫躺在馬路，身上不但有許多傷勢還有被綑綁的痕跡，警方懷疑死者生前可能遭到性侵與虐待，但警方持續調查竟在監視器畫面，發現怪異車燈而找到兇手。

10月26日凌晨，警方接到報案，在衡陽的一條馬路發現有半裸女性屍體橫躺在馬路中，警方到場發現，死者是一名年約30歲左右的女性，褲子脫到膝蓋，臀部有傷，身上有綑綁痕跡。起初警方以為是起姦殺案件，但死者的項鍊跟戒指都在，且死者鞋子距離有20公尺，現場也散落一些車身零件，警方覺得很有可能是起交通肇事意外。

警方調閱監視器發現，發現死者在案發前曾獨自往案發地點走去，警方通過比對過往車輛，找出可疑的車輛。警方表示，該車輛通過肇事路段時車燈光的變化異於其他車輛，因此鎖定該車。10月31日，肇事車主在家人的陪同下自首，交代肇事過程，他稱當時有點害怕，路中間有個黑影子，之後死者就躺在那理，他沒有下車查看，直接開走。目前肇事者已被刑事拘留，案件偵辦中。

死者家屬表示，因為死者有精神方面的問題，病發時會脫衣服、摔東西，為了阻止才會綁住他。她丈夫表示，事發前一天妻子也曾發病，當天凌晨時他發現妻子神智清醒且能正常交談，便解開繩子沒想到竟發生憾事。

(中時電子報)

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