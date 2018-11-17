孫盛希轉行服飾店 叫賣話術讓顧客好囧

孫盛希賣二手衣做公益。(滾石提供)

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孫盛希和ØZI合作新歌。(滾石提供)

孫盛希日前剛過28歲生日，她每年都跟歌迷約定做公益，今年將二手衣義賣所得捐助給「華山基金會」幫助孤老長輩，她當場化身服飾店店員，不斷跟歌迷推銷：「這就是你的衣服啊」、「身材好好，穿什麼都好看」、「這件特別為你打折因為太適合你了」、「再帶一件幫你打折。」

不過有時候她又太過太誠實：「這件不太好搭」、「這件穿起來太緊不舒服。」害顧客都不知該不該買。而義賣結束後公司準備了蛋糕，讓粉絲們一起唱生日歌幫她慶生，讓她感動說：「真的很開心自己有這麼多歌迷陪伴我過生日，接下來我會更努力帶給大家更多好聽的作品」

孫盛希近期發表實驗性專輯《希遊記》，並與ØZI合作歌曲〈曖〉，她表示是一年多前看到ØZI 的影片被吸引，「覺得年紀這麼小，會創作之外還會自己編曲、製作、拍MV 真的太強了，直到今年他發行了首張創作專輯，聽到更多他厲害的作品，也愛上了他低沉的嗓音和才華。這次和音樂製作人米奇林寫了輕快的歌曲，就想找一位帥哥來饒舌一下描述曖昧時的男女心聲，就想到剛透過朋友認識的ØZI。他的嗓音很適合這首甜甜又帥帥的氛圍，很開心ØZI也願意幫忙。」

孫盛希爆料ØZI私下個性可愛活潑，但在舞台上、在音樂上卻是成熟很有魅力，ØZI也笑說：「謝謝希希找我來玩這首音樂加入我的饒舌，希希也很有才華，可以馬上加入和聲與新的旋律，我們在錄音室玩得很開心，也希望大家會喜歡這首歌曲。」

(中時 )

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