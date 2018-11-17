為了男友媽禮物少女下海援交 驚見網評稱「人間極品」

2018年11月17日 00:40 中時電子報 柯毓庭

新北市一名就讀高二的少女，透過網路魚訊(援交女交易訊息)論壇下海援交，遭新北警方查獲。而警方追查少女家境正常，在校表現也正常，不懂為何下海賣淫，經詢問後才發現下海主因竟是想買禮物送男友媽媽。

據《東森新聞雲》報導，新北警方日前巡邏網路援交魚訊論壇，赫見一名年僅17歲，目前就讀新北市某私立高中的少女刊登援交訊息。少女以每小時三到五千元的代價接受嫖客外約，且因少女身材高挑外型亮麗，底下竟多達40多位嫖客留言，評價超優良，表示「她超害羞，讓我有戀愛的感覺!」、「根本人間極品!」

新北警方了解後，鎖定少女真實身份並將她約談到案。少女到案後表示，因為缺錢想要買東西，加上父母管教嚴格，不准她高中就打工，再加上少女的性觀念比同儕少女開放，她才下海，但警方調查少女家境不差，並非特殊家庭，在深入詢問後，才知道少女是為了送男友媽媽母親節禮物，才下海賣淫。

少女表示，從3月中旬開始，少女便向父母謊稱外出補習或找同學讀書，利用新北板橋、新莊地區的旅館接客，期間更曾遭一名不知名壯碩男子白嫖。5月初時，少女便把賣淫所得全部拿去買了名牌披肩和跟鞋，送給男友媽媽當母親節禮物。不料一個月後，竟遭男友劈腿同校學妹，更被男友嫌棄「你長的很醜!我朋友都說你帶不出去，跟你交往很丟臉!」讓少女身心俱疲，自暴自棄後繼續援交賣淫。

警方調查後，以仲介未成年少女賣淫罪名移送刊登少女援交資訊的男子，並通知社會局列管輔導少女。

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(中時電子報)