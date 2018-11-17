板橋大遠百弘前展 滿額送500顆蘋果

遠百總經理徐雪芳（右起）及日本弘前市市長櫻田宏，昨在開展記者會用青森蘋果製作蘋果沙拉。（板橋大遠百提供）

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板橋大遠百弘前展，「王林」蘋果，每顆128元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百弘前展，「世界一」蘋果，每顆368元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百弘前展，「山嵐」白湯拉麵230元，日本職人島村佑行製作獨家限定口味，每日限量150份。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百弘前展，「古今堂KumaTime」熊本熊餅乾300元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百弘前展，雪人燒：原味30元、紅豆40元、抹茶40元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百弘前展，JT＆ASSOCIATES天然粉紅櫻花蘋果醬，蘋果丁是櫻花花瓣形狀，520元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百弘前展，Vill Inakadate青天霹靂米，米界精品首次登台，每包830元。（板橋大遠百提供）

報導郭家崴

板橋大遠百周年慶上月25日至今首波成長3至5%，美妝、精品、家電3C表現最佳，即日起至12月2日第2波加碼舉辦「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」，遠東百貨總經理徐雪芳昨（16日）手做蘋果沙拉為展覽揭開序幕。

這次集合52家廠商較去年增4家，15日開展首日業績較去年增19％，預計昨起有新北市歡樂耶誕城人潮助益，目標業績2000萬元，要較去年1800萬元增10%。

全球10大蘋果有6種出自弘前，故有「蘋果之城」美名，被稱為蘋果界奢侈品的「世界一」蘋果和月銷上萬顆的「王林」蘋果延續去年買氣高；即日起至18日持HAPPY GO卡全館消費滿2000元送「土岐」蘋果1顆，每日限量500顆。期間，city’super蘋果相關商品也增加30％，共襄盛舉。

除了7樓展區，熟食集中在人潮多的B1綠洲區，主打評比超越一蘭拉麵的「山嵐拉麵」、青森蘋果咖哩飯、每日手工現做的五目飯玉子燒；甜點中雪人燒、古今堂KumaTime熊本熊餅乾外型可愛討喜。

即日起至11月25日周年慶第2波，國際精品、大家電單筆滿萬送千，全館百貨服飾單筆滿3000送300；19日至25日全館百貨服飾單筆滿6000加送100；女/男/童單筆滿萬再加送250，祭出最高14.5%回饋搶客。

(中時 )

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