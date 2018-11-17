週末變天！清晨宜蘭大雨特報 北部高溫24度 高屏空品差

2018年11月17日 04:49 中時電子報 林宜靜／整理報導

週末出遊天，來看看天氣如何？！今（17日）受東北風及華南雲系東移影響，各地略降溫，北部高溫24度，今日中部以北轉有雨，清晨氣象局也針對宜蘭縣發布大雨特報。今天高屏空品差，外出請注意。另關島有一熱低壓形成，未來動態氣象局會持續關注。

清晨氣象局針對宜蘭縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今日日東北風及華南雲系東移影響，台灣北部、東北部天氣稍涼；北部及東半部地區有短暫雨，中部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，今日北部及東北部天氣偏溼涼，桃園以北及宜蘭高溫約22～24度，花東高溫26度，中南部高溫28~30度，各地早晚低溫20～22度之間，需記得保暖。紫外線指數為低量至中量級。

昨晚起至今日下午間台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風；今日日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、宜蘭及花東為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；高屏區位在背風面，風速偏弱，擴散條件不佳，為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)