搭纜車賞瀑布 享原民美食！雲仙樂園祭旅展優惠

雲仙樂園是全台唯一開車到不了的遊樂園，具備全台首座空中纜車。（雲仙樂園 提供）

友善列印
中時電子報
林宜靜／整理報導

距離新北市區30分鐘車程，全台唯一開車到不了的世外桃源就在雲仙樂園，搭乘纜車近距離欣賞瀑布美，春天賞櫻、在大自然裡呼吸芬多精，夏天探螢火蟲感受烏來多元魅力。台北國際旅展ITF，雲仙樂園推出最低下殺5.7折超值住宿及最低不到600元即可一票玩到底的優惠票券，讓小資客、家庭及學生族群可以輕鬆找到專屬自己的旅遊專案。

有別於一般玩樂設備為主的遊樂園，雲仙樂園以泰雅原住民及生態資源為主， 在園區裡，可以享受森林芬多精、負離子；體驗拉弓射箭、漆彈還有划船遊湖，喜歡品嚐美食的朋友絕對不能錯過道地的山豬肉、竹筒飯以及全園皆使用雪山山脈山泉水製作的飲品。來到雲仙樂園，不論是朋友、家庭或是情侶都能發掘適合他們的活動。

生態自然多元豐富的雲仙樂園，每到四、五月螢火蟲大爆發，吸引不少遊客。（雲仙樂園 提供）

本次2018 ITF旅展，雲仙樂園推出超值優惠方案，包含精緻雙人房一泊一食，加贈划船、射箭、漆彈三大遊樂設施，三千有找。連購三晚還贈送精緻特餐或森林下午茶，以及免費升等乙間四人房。凡是夜宿雲仙樂園的民眾，皆可享有免費空中纜車來回門票、入園門票以及夜間生態導覽。

此外，針對小資族，雲仙樂園推出一票玩到底的一日遊券，包含空中纜車來回門票、入園門票、當季時令套餐或原民套餐以及划船、射箭、漆彈，每張699元，可享有買五送一，每張平均不到600元，即可暢遊雲仙樂園。凡於旅展現場滿額三千，就有機會抽中VIP套房二人房住宿券。

話說時序秋冬，正是泡湯好時機！不妨相約好友來趟烏來之旅！森林、溪流與瀑布，不出國就能擁有世外桃源。春天賞櫻、夏天探螢火蟲、秋天賞楓，嘗原民美味，搭乘纜車、台車飆風趣！旅行不需要什麼理由，現在說走就走！美麗的烏來等著你！

(中時電子報)

雲仙樂園
揭開布農老部落的神秘面紗 「巴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。