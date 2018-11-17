搭纜車賞瀑布 享原民美食！雲仙樂園祭旅展優惠

2018年11月17日 05:36 中時電子報 林宜靜／整理報導

距離新北市區30分鐘車程，全台唯一開車到不了的世外桃源就在雲仙樂園，搭乘纜車近距離欣賞瀑布美，春天賞櫻、在大自然裡呼吸芬多精，夏天探螢火蟲感受烏來多元魅力。台北國際旅展ITF，雲仙樂園推出最低下殺5.7折超值住宿及最低不到600元即可一票玩到底的優惠票券，讓小資客、家庭及學生族群可以輕鬆找到專屬自己的旅遊專案。

有別於一般玩樂設備為主的遊樂園，雲仙樂園以泰雅原住民及生態資源為主， 在園區裡，可以享受森林芬多精、負離子；體驗拉弓射箭、漆彈還有划船遊湖，喜歡品嚐美食的朋友絕對不能錯過道地的山豬肉、竹筒飯以及全園皆使用雪山山脈山泉水製作的飲品。來到雲仙樂園，不論是朋友、家庭或是情侶都能發掘適合他們的活動。

生態自然多元豐富的雲仙樂園，每到四、五月螢火蟲大爆發，吸引不少遊客。（雲仙樂園 提供）

本次2018 ITF旅展，雲仙樂園推出超值優惠方案，包含精緻雙人房一泊一食，加贈划船、射箭、漆彈三大遊樂設施，三千有找。連購三晚還贈送精緻特餐或森林下午茶，以及免費升等乙間四人房。凡是夜宿雲仙樂園的民眾，皆可享有免費空中纜車來回門票、入園門票以及夜間生態導覽。

此外，針對小資族，雲仙樂園推出一票玩到底的一日遊券，包含空中纜車來回門票、入園門票、當季時令套餐或原民套餐以及划船、射箭、漆彈，每張699元，可享有買五送一，每張平均不到600元，即可暢遊雲仙樂園。凡於旅展現場滿額三千，就有機會抽中VIP套房二人房住宿券。

話說時序秋冬，正是泡湯好時機！不妨相約好友來趟烏來之旅！森林、溪流與瀑布，不出國就能擁有世外桃源。春天賞櫻、夏天探螢火蟲、秋天賞楓，嘗原民美味，搭乘纜車、台車飆風趣！旅行不需要什麼理由，現在說走就走！美麗的烏來等著你！

(中時電子報)