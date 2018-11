2018年11月17日 07:34 中時 孫昌國

美國總統川普16日表示,他對和大陸達成貿易協議樂觀。他並稱陸方最近提供的針對美方要求提出的清單非常完整,裡面有很多承諾都是美國過去所一直要求的。只有四、五項美方關切的沒有提。“我們可能也會得到承諾,但這是一項很完整的清單”。

川普的說法顯示雙方在貿易戰爭端上的距離拉進。也和美國媒體引述的消息人士稱,儘管北京提出了清單但雙方差異仍大有顯著不同。

川普是在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時做出上述表示的。在回答記者問題時,他重申“中國希望達成協議”。川普還向媒體透露了陸方提供的書面清單涵蓋了142項協商的爭議點。

美國媒體報導,在上週大陸副總理劉鶴和美國財政部長穆努欽通話後,有可能在G20峰會前率團赴美繼續和美方協商。

川普還表示,我不希望置他們(指陸方)於一個不好的地位,我希望讓他們在一個棒的位置,但必須是"互惠的”(reciprocal),美國不能在和陸方貿易上變成笨蛋。( We can't have trade that's meant for stupid people)

