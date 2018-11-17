網美貨櫃市集在這裡！體驗「農」情蜜意嚐美味

2018年11月17日 05:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

涼爽冬天出遊趣！桃園G10 GO市集邀你體驗「綠野市集」的農情蜜意，而且要你吃好吃滿。市集從開幕後就成了全台最夯最多網紅拍照打卡的桃園新亮點。接著，在年底感恩節慶裡，我們透過市集把桃園在地青農找回來團聚。感恩主題活動很精彩，「有愛大聲說」用高分貝拿獎金、「感恩小食堂」親子一同體驗製作火雞造型便當；最後是在周末夜一起觀賞露天電影「可可夜總會」。

桃園judy手作的人氣洛神花麵包。（主辦單位提供）

市集開幕後，便不斷吸引了超多人次湧入自拍打卡上傳到臉書或IG與好友們分享。更多新創影音媒體與人氣網紅也爭相來到G10 GO！市集體驗一下「360度亮點零死角」的拍照樂趣。夢幻傘區與愛心泳池區、G10外太空地板塗鴉跟文青盆栽牆，及G10 LED夢幻夜燈等，都是讓人不來都覺得遜爆了的超火設計。

，『青農感恩週』的假日特色市集也將同步登場！為期兩週的「青農市集」集結了15組桃園在地小農呈現多樣化的面貌：從香水檸檬、有機蔬菜、優質高山茶等無毒有機農產品，在家煮得安心、吃得健康；再到台灣藍莓、天然蜂蜜、手工果醬、茶樹精油、拉拉山甜柿及原住民部落的特色農產品。

「農農幸福感恩日」活動就是要你感恩滿滿，把愛喊出來！在活動當天來現場用高分貝把感恩的話大聲喊出來。最高分貝的前三名就可獲得市集消費券。想要親子一同體驗烹飪樂趣的人，趕緊網路上報名參加「感恩小食堂」活動，一起體驗火雞造型手作便當的樂趣，並學習如何珍惜食材。

還有幸福滿滿的「露天電影院」，體驗過G10 GO！市集夜晚魅力的人，就會超期待露天電影院的活動。可以坐在微風徐徐的露天座位上，吃美食喝飲料然後與親愛的一起進入電影的情景，度過浪漫夜晚！

(中時電子報)