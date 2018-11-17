11／17 三大報頭條要聞

2018年11月17日 07:22 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

選前黃金周末藍綠大拚場！國民黨高雄市長候選人韓國瑜17日鳳山再造勢，人數上看10萬，唱歌、脫口秀營造歡樂氣氛；而造勢調性愈來愈悲情的陳其邁則參加「We Care」遊行轉換氣氛，隔天再於岡山擴大造勢，力拚對手日前韓流滿溢的岡山大會戰。

APEC領袖代表陸續抵達，我領袖代表張忠謀今天將與美國領袖代表、副總統彭斯（Mike Pence）雙邊會談，創下台美在APEC場合會談的最高層級；除此之外，張忠謀也會與日本首相安倍進行會談。外交部僅證實，積極安排雙邊會談，惟內容不便說明。

選前「超級周末」，各縣市長候選人紛紛安排大型造勢活動，但選情緊繃的台北市長柯文哲卻反其道而行，17日南下新竹縣幫民國黨縣長候選人徐欣瑩輔選，18日出席公辦政見會後，晚間將在北門辦「行動競選總部－光榮城市」造勢，盼以政績爭取支持。

台北市長選情激烈，台北市長柯文哲媽媽日前談到重陽敬老金說，「身體不好要1500幹嘛」，姚文智昨酸「感謝柯媽媽提醒」，未來台北市敬老津貼要重新思考，身體好的領跟柯媽媽一樣多的2000元；身體不好就改領「敬老醫療津貼」，上限也不能超過柯媽媽領的2000元。

◎旺報

胡溫體制放權，習李體制集權，這是外國研究中共黨政的主流意見。但如果以田野調查視角來看省市一級的機構改革，可以發現一批因地制宜、體現當地特色的機構陸續掛牌亮相，一舉打破外界對於習李體制的陳舊看法，激發地方政府的活力，仍然是大陸非常看重的一環。

近期大陸省一級機構改革方案紛紛出爐，而這波地方機構改革風，無論怎麼吹，除體現出「因地制宜」特色，更重要的是，打破中共總書記習近平過度強調「中央集權」的刻板印象。若鄧小平之於大陸意義在於，重新發掘地方經濟活力，那這波地方機構改革風潮，或可視為習近平試圖突出地方政治活力的起手式。

大陸龐大的行政機構，從年初中央宣布改革以來，地方政府也開始進行機構調整。就以醫藥相關行業而言，有省市將工商行政管理局、食品藥監局與質量監督局合併為市場監督管理局；據不具名的台商表示，窗口單一對於跑行政程序而言輕鬆許多，但從另一個角度來看是部門合併後，管轄事情的權力變大，盼地方行政怠慢能在此次機構改革中以法治為基礎解決。

今年初開始，大陸中央啟動機構改革，隨後8月到現今這段期間，大陸地方政府也開始進行機構調整。以廣東省於10月底首釋出《廣東省機構改革方案》為例，據廣東一名台商會長表示，機構改革基本上是好事情，政府機關整併後，預計台商在當地跑公文流程的單位將減少，但是公布整併後，省政府還未公布相關的作業，因此也憂心未來成本的問題。

◎工商時報

台股在下周九合一大選前買盤觀望，加上中美貿易戰發展霧裡看花，大盤量能急縮指數陷入狹幅震盪，但元大金、兆豐金、華航等16檔本周價量齊揚，站穩季線之上，外資法人買超加持，可望在混沌局勢中持盈保泰穩中求勝。

沒想到吧，16家金控及其子公司第三季海外曝險額增加最多的地區，居然是南韓。據金管會16日最新統計，到9月底，金控集團對南韓總曝險額達新台幣4,148億元，單季暴增1,666億元，居所有地區之冠，首度超越美國，南韓也從第二季底金控第14大曝險地區，躍升為第九大曝險地。

亞太防制洗錢組織（APG）來台實地評鑑，昨（16）日公布初評結果，評鑑團初步肯定我國近兩年來在政府高層支持及公私部門的通力合作。至於我國能否從「加強追蹤」改列為「一般追蹤」名單，洗防辦主任陳明堂表示：「審慎樂觀看待。」

十三年前，以「藍海策略」一書席捲全球管理學界和企業界關注眼光的金偉燦和芮妮．莫伯尼兩位管理思想家，十多年後，兩人進一步發展出如何落實朝藍海轉型的一套策略工具書，取名「航向藍海」。兩人並於日前應邀來台，在「2018國際大師論壇」中，以「轉型突圍─航向新藍海」為題，介紹與分享包括國家、組織、企業，以至個人，如何從既有的紅海競爭市場中，經由全新方式思考，突圍並開創出藍海新市場。

(中時電子報)