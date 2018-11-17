可食地景搭高台！長輩不彎腰也能種！社區綠美化吃安心

2018年11月17日 07:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

生活多一點巧思，屋頂種蔬菜，可食地景搭高台！長輩不彎腰也能種，自己種，自己吃健康！新北市政府為帶動市民綠化運動、打造美麗綠色家園，16日特別選於林口區南勢里活動中心舉行頒獎典禮，由市長朱立倫頒獎給今年度獲獎的32個優選單位，感謝大家在新北市對社區鄰里空間綠美化的付出與努力。

新北市政府從100年起舉辦「新北市社區綠美化競賽」，透過獎勵補助方式，鼓勵民眾改變環境品質，提昇綠美化習慣與認同感，截至目前為止共累積達823個單位參與。103年起更全國首創推出「新北綠寶食計畫」，推廣善用空間種植可食性植栽，讓居民可以增加互動，體驗彎腰種菜的都市農耕樂趣。更於106年將可食地景納入「新北市社區綠美化競賽」，讓可食地景進入社區，成為生活的一部份，同年並推出「公私家菜計畫」，首次將可食地景推廣到民間企業，利用辦公大樓屋頂、露臺空間，打造成兼具有景觀效果及休憩價值的地景。

今年度的社區綠美化競賽共吸引113個單位報名參加，分別完成社區中庭、巷弄街道、屋頂露臺等地點的社區環境綠美化改造，其中更有超過3成的參賽單位融入「可食地景」元素，充分利用環境多元使用。本次獲獎的上河雅社區主任郭麗娟表示，把社區屋頂與中庭建設可食地景，不僅讓社區變美麗，還可以種出來好吃的香草與蔬菜，社區還能一起將收成的香草做成手工肥皂；雙鳳里長潘素娥也表示，可食地景的蔬果除了自用，還能提供老人共餐使用，做綠美化又做公益，很有意義。

市長朱立倫表示，今天參加的得獎社區更將種植成果創作出許多甜點美食，展現出社區特色，並與所有參加民眾分享，也是社區總體營造的一環。新北市推展可食地景，從公共空間規劃開始，到校園空地、公有建築屋頂、社區中庭、屋頂與陽台、鄰里開放空間、特殊矯正機關場地，到與民視及裕隆等企業合作的公私家菜計畫，目前境內可食地景數量多達505處，是全國都市農耕分佈最廣且性質最多元的城市！

今年頒獎典禮現場的南勢里活動中心旁，有2處新北市政府景觀處與林口區公所共同協助輔導的可食地景，南勢公園旁空地區域，由林口南勢里陳國烝里長邀請30位里民共同認養，利用不同色彩的可食花卉、蔬菜與香草，將馬路邊的不起眼空間，妝點成亮麗的可食地景。

特別一提的是，導入通用設計概念，在區域內搭建了高臺式種植區，讓不容易彎腰蹲下的長輩，也能跟大家一起種植，充份展現「綠療癒」的可食地景精神。另外以「好食寓」主題，在南勢里活動中心頂樓打造蔬果香草種植區，讓屋頂也能種出「好食」的蔬果，目前硬體已經建置完成，預計12月辦理教學課程開始種植，歡迎有興趣的林口區好朋友一起參與。

(中時電子報)