MLB》賽揚獎得主僅10勝！王建民當年可惜了

2018年11月17日 08:35 中時電子報 盧品青

大都會先發投手狄葛朗(Jacob deGrom)以破天荒的10勝9敗戰績勇摘國聯賽揚獎，他壓倒性的得票數更是引起棒壇熱議。有些媒體甚至認為「勝投」不僅不該做為強投指標，更應該走入歷史，改用別的數據來評判先發投手。

2006年，洋基先發投手王建民以美聯最佳的19勝6敗，以及優異的218局投球局數，在賽揚獎票選高居第2，他是亞洲史上最接近賽揚獎的投手，還獲得MVP的選票。王建民的沉球一度讓打者無解，每9局僅被敲0.5轟是大聯盟最少，隔年更減少到0.4轟。

王建民當年輸給了同樣是19勝6敗的雙城左投桑塔納(Johan Santana)。對照今年狄葛朗的表現，狄葛朗除了戰績不好之外幾乎挑不出缺點，讓人懷疑勝投究竟是不是那麼重要。

退休左投瓊斯(Randy Jones)曾寫下單季22勝、投球局數破300勇摘賽揚獎。瓊斯說：「贏球就是一切，不管隊友打1分還是10分，你就是要想辦法贏。」先發和牛棚不一樣，瓊斯認為先發投手要有擔當，不能用「缺乏隊友支援」當做藉口。

ESPN球評威本(Michael Wilbon)憤怒地說：「勝投數比自責分率重要！這群投票的人(美國棒球作家協會)應該被解散，他們綁架了棒球數據。」他主張勝投就算不是先發投手的唯一依據，也應該是必要的門檻。

當年威本這一派顯然佔了多數，王建民錯失賽揚獎是因為桑塔納也是19勝，並且桑的投球內容更優秀，王輸得不冤枉。當年哈勒戴(Roy Halladay)也投得比王好，但他只有16勝因此位居第3。那時候王或許多個幾勝就有機會贏過桑，畢竟是勝投還很重要的年代。隔年出現20勝的和多位19勝投手，因此王雖然19勝也落選了，輸給同樣是19勝的沙胖(CC Sabathia)。

其實在今年投票之前，「勝投派」的音量仍然不小，另一方還不斷為狄葛朗抱屈，擔心他因勝投太少而落選。只是投票結果揭曉之後，那唯一「跑票」去投給國聯勝投王的作家反而受盡嘲諷。似乎現在還執著於勝投門檻的人，反倒被視為跟不上時代了。

(中時電子報)