痛!他支持綠能在家裝太陽能、風力發電 結果GG了

台中火力發電廠與風力發電機組。圖／本報資料照片

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中時電子報

有網友日前帶女兒去彰濱工業區看風力發電，發現風機明明在轉，發電竟是0，引起網友熱議後，有網友跟進呼應，發文分享其身體力行的綠能源經驗指，他在家頂樓裝了太陽能跟風力發電，結果太陽能陰天跟晚上不發電；風力發電則因保養費比發電的電費貴好幾倍，最後只好拆了風力發電，並抨擊，這是騙人的電力政策。

蔡英文政府為廢核，全力推動綠能，包括風力發電、太陽能板發電等，不過，網友15日在《爆料公社》上分享影片表示，他帶女兒南下走走，順便去看彰化的風力發電，女兒看到風機明明在轉，但台電彰工風力發電站的電表上16個風機的瞬間總發電量是0，讓他無言以對，引起網友熱議。

台電及負責營運彰濱風場的德商達德能（wpd）隨後也立刻澄清說都有發電。台電表示，15日下午3點左右實際瞬間發電量即超過7萬瓩，達德能強調，當時鹿威公司的風機的確有在發電，只是其發電數據不會呈現在台電自營的風場看板上。

但仍有網友呼應原po，在《爆料公社》分享自己身體力行綠能源的經驗表示，「我自己在家頂樓裝了太陽能跟風力發電。不是為了賣錢，只為了省能源24小時照亮樓梯！但如果是為了省錢，我建議大家別裝，因為樓梯燈可用LED燈泡很省電，裝太陽能陰天跟晚上不發電，而【電池也是個消耗品】！風力發電更別提了，風吹日曬【保養費】都比生出的電費貴好幾倍！所以我拆了風力發電，太陽能就勉強用著」。

「 我是這樣跟孩子解釋：付錢之前叫風力發電機，付錢以後叫景觀藝術！壞掉前叫做綠能，壞掉後叫做低能」、「不意外阿，颱風來自動失效，就等著看超大的裝置藝術爆開的瞬間！正常運轉是鳥類的殺手，超速爆炸那就是個超大顆的破片手榴彈」、「台灣夏季風力不強，用電量卻需求很大；冬天東北季風強勁，可是卻用電量少！這就是騙人的電力政策！再加上沿海地區鹽份高，維修費用驚人，將可預期又是一個長期預算提款機了」。

根據維基百科，風力發電廠（Wind Farm），是利用風來產生電力的發電廠，屬於可再生能源發電廠的一種。也由於聯合國的關係，世界各國相繼將發展再生能源列為重要目標，現包括中國、美國、印度等國家都設置大型風力發電廠。

(中時電子報)

文章來源：《爆料公社》

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