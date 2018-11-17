NBA》格林嗆杜蘭特原文曝光 和解竟是假象？

2018年11月17日 08:46 中時電子報 黃及人

到底卓雷蒙格林在與快艇比賽中，跟杜蘭特嗆了什麼？如今全遭曝光，根據勇士內部人士透露，格林當時除了連說好幾次「B--ch」，更嗆，「我們不需要你，沒有你，我們也可奪冠，滾！」等同直接激怒杜蘭特明年夏天離開勇士。

就是因為格林說出如此重話，才讓勇士高層罰他禁賽1場、罰款12萬美元，儘管格林想跟球員工會上訴，試著討回12萬美元罰款，卻在16日與火箭之戰，公然跟杜蘭特上演「大和解」，兩人不僅頻頻互動，且一路談笑風生。

可是從格林真正表現來看，兩人的和解恐怕只是假象，因為格林16日得分掛蛋，還發生5失誤，賽後還在強調自己很開心能被禁賽，才可趁機休息的格林，結果18日出戰獨行俠的例行賽，又因腳踝突然受傷，提前宣告不打了。

甚至杜蘭特在16日賽後的採訪當中，更是把他的內心情緒展現出來，因為當媒體問他跟格林目前關係如何，他竟然直接翻臉表示，「不要再問我跟他有關的問題！」讓現場氣氛一度相當尷尬，也沒任何媒體敢再提相關問題。

假如杜蘭特與格林的和解戲碼，一切只是兩人故意裝出來的，那麼明年夏天杜蘭特離開機率，自然提升不少，畢竟杜蘭特都幫勇士連兩年摘冠了，一旦無法完成3連霸，或許他有可能另謀發展，格林的嗆聲恐怕早已埋下伏筆！

(中時電子報)