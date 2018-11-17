李婉鈺又GG？競選海報盜用商標 《國家地理》怒嗆告

李婉鈺競選海報疑盜用商標，《國家地理雜誌》揚言提告。(翻攝臉書)

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中時電子報
/綜合報導

話題不斷的新北市議員李婉鈺這回惹到《國家地理雜誌》，李婉鈺海報競選文宣被發現，角落竟出現知名《國家地理雜誌》商標，對此國家地理雜誌16日晚間在臉書嚴正聲明，稱要提告李婉鈺。

從李婉鈺最近的競選海報可見，海報上頭打著「都市計畫建築博士」口號，並寫滿諸多政見，照片中李婉鈺長髮飄逸，笑得親切又美麗，然而海報左上方卻出現「National Geographic」的字樣，還印著《國家地理雜誌》的商標，下方則寫著「國家地理 多元化社宅」，不相關的標誌放在競選文宣上顯得相當突兀，讓人看得霧裡看花，甚至有民眾以為《國家地理雜誌》是否與李婉鈺有合作。

國家地理頻道16日晚間9時發出聲明，「國家地理絕無與任何今年地方公職選舉之候選人有合作事宜，近日發現某候選人未經本公司同意，擅自於競選文宣上使用國家地理中英文商標，本公司已連絡並要求撤下相關之文宣物品」，並聲稱已尋求法律途徑處理。

網友紛紛回應「肯定是員工自發性行為啦，不知情不知情」、「不明白放國家地理頻道的logo想表達什麼…是不小心沒去掉嗎？」、「直接告了啊，候選人是要怎麼為民侯舌呢」、「直接告下去就對啦，再拖下去選舉就結束」、「還好不是真的有關係啊！看到文宣嚇到我！」。

(中時電子報)

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