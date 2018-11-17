決戰時刻！ 港媒指這六縣市恐出現棄保

選戰只剩下最後一周，許多地方呈現藍綠兩軍五五波焦土戰態勢，為了確保藍綠候選人能當選，選民將會發生棄保效應。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報
/整理報導

選戰倒數7天！沒有想到這場選戰在國民黨高雄市長候選人韓國瑜帶起的韓流效應，全台許多區域選情緊繃！有媒體指出在選情緊繃情形下，台北市、嘉義市、新竹縣、新竹市、澎湖縣、台東縣這六縣市將成為棄保效應最明顯的區域。

選戰只剩下最後一周，許多地方呈現藍綠兩軍選情緊繃態勢，此時，為了確保藍綠候選人能當選，將會發生棄保效應，以確保另一位有最大機會的當選。

港媒《中評網》就指出這次在台北市、嘉義市、新竹縣、新竹市、澎湖縣、台東縣、嘉義縣將成為棄保效應最明顯的區域。台北市長的「三腳督」態勢，最終時刻將會發生棄保效應。為防國民黨候選人丁守中當選的情形下，綠營支持者是否會棄姚文智保柯文哲，將會是這次選戰觀察重點。

嘉義市長候選人中，民進黨籍現任市長涂醒哲尋求連任，國民黨候選人黃敏惠，加上無黨籍候選人蕭淑麗也是三足鼎立狀況，黃、蕭兩人主要支持者來自藍軍，藍軍為了凝結最大力量，也會對兩人自動棄保。

新竹縣則有國民黨候選人楊文科、民進黨候選人鄭朝方、民國黨候選人徐欣瑩，目前楊文科和徐欣瑩選情緊繃，由於兩人藍營色彩濃厚，但新竹縣選情有來自地方派系因素，棄保的狀況可能不單只是政黨棄保，也可能涉及地方派系的棄保。

至於新竹市選戰，雖然外界看好民進黨籍現任市長林智堅的選情，但國民黨候選人許明財與無黨籍候選人謝文進卻呈現藍軍分裂狀態。此次藍軍選民可能會集中投給可能贏的某個人，以利國民黨在新竹市的局勢。

台東縣選戰局勢則和新竹市一樣，也是藍軍分裂狀態，前國民黨籍縣長鄺麗貞以無黨籍身分參選台東縣長，將可能影響到國民黨候選人饒慶鈴，目前台東縣選情緊繃，藍軍選民將有可能為保政權，棄鄺麗貞保饒慶鈴。

澎湖今年呈現七搶一局面，其中以力拚連任的民進黨候選人陳光復和國民黨候選人賴峰偉聲勢最高，選民在最後關頭可能進行棄保操作。雖然澎湖才約10萬人口，但軍公教人口占4成，這次選戰在反年改的因素下，對陳光復形成苦戰。

(中時電子報)

文章來源：中評社網站

台北》柯P環南市場拜票 攤商陳情… 陳芳明：國民黨拿北漂說嘴 好好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。