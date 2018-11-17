決戰時刻！ 港媒指這六縣市恐出現棄保

2018年11月17日 08:57 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

選戰倒數7天！沒有想到這場選戰在國民黨高雄市長候選人韓國瑜帶起的韓流效應，全台許多區域選情緊繃！有媒體指出在選情緊繃情形下，台北市、嘉義市、新竹縣、新竹市、澎湖縣、台東縣這六縣市將成為棄保效應最明顯的區域。

選戰只剩下最後一周，許多地方呈現藍綠兩軍選情緊繃態勢，此時，為了確保藍綠候選人能當選，將會發生棄保效應，以確保另一位有最大機會的當選。

港媒《中評網》就指出這次在台北市、嘉義市、新竹縣、新竹市、澎湖縣、台東縣、嘉義縣將成為棄保效應最明顯的區域。台北市長的「三腳督」態勢，最終時刻將會發生棄保效應。為防國民黨候選人丁守中當選的情形下，綠營支持者是否會棄姚文智保柯文哲，將會是這次選戰觀察重點。

嘉義市長候選人中，民進黨籍現任市長涂醒哲尋求連任，國民黨候選人黃敏惠，加上無黨籍候選人蕭淑麗也是三足鼎立狀況，黃、蕭兩人主要支持者來自藍軍，藍軍為了凝結最大力量，也會對兩人自動棄保。

新竹縣則有國民黨候選人楊文科、民進黨候選人鄭朝方、民國黨候選人徐欣瑩，目前楊文科和徐欣瑩選情緊繃，由於兩人藍營色彩濃厚，但新竹縣選情有來自地方派系因素，棄保的狀況可能不單只是政黨棄保，也可能涉及地方派系的棄保。

至於新竹市選戰，雖然外界看好民進黨籍現任市長林智堅的選情，但國民黨候選人許明財與無黨籍候選人謝文進卻呈現藍軍分裂狀態。此次藍軍選民可能會集中投給可能贏的某個人，以利國民黨在新竹市的局勢。

台東縣選戰局勢則和新竹市一樣，也是藍軍分裂狀態，前國民黨籍縣長鄺麗貞以無黨籍身分參選台東縣長，將可能影響到國民黨候選人饒慶鈴，目前台東縣選情緊繃，藍軍選民將有可能為保政權，棄鄺麗貞保饒慶鈴。

澎湖今年呈現七搶一局面，其中以力拚連任的民進黨候選人陳光復和國民黨候選人賴峰偉聲勢最高，選民在最後關頭可能進行棄保操作。雖然澎湖才約10萬人口，但軍公教人口占4成，這次選戰在反年改的因素下，對陳光復形成苦戰。

(中時電子報)