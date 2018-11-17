陳芳明：國民黨拿北漂說嘴 好好笑的口號

2018年11月17日 09:36 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長選舉，國民黨候選人韓國瑜主打「北漂青年回家」議題，打動許多高雄青年的心，甚至全台離家遊子也被觸動鄉愁，成為熱議的話題。作家陳芳明認為，這種說法太誇張好笑，把北京的名詞拿來抄襲，不覺可恥嗎？況且北漂1960年代就有了，國民黨竟然有臉出來說嘴。

陳芳明在臉書上說，第一次看到「北漂」這個競選口號，頗覺錯愕，又覺得好笑。從高雄到台北就學工作，只是在小小的島嶼遷徙移動。那樣的選舉口號，好像台灣變成巨大的版圖，簡直如無邊無盡的天南地北，每人都遭到放逐。把北京的名詞拿來抄襲，不覺得可恥嗎？不覺得很幼稚嗎？人家是從廣東、江西北漂到北京。而高雄到台北，怎麼能算北漂？

陳芳明指出，這種說法太誇張，南部人到台北工作，在國民黨戒嚴時代就已經是那樣了，把所有的資源都集中在台北，自然都要到台北找工作。從前陳芬蘭唱「孤女的願望」，就有「台北對叨去」的歌詞了。那是1960年代的實際情況，老早就已經北漂了，這些要怪就怪國民黨，現在竟然還有臉出來說嘴。

認同陳芳明對北漂的看法，網友留言說，「把選擇權和自我負責交給別人的人，永遠只能隨波漂流。」、「林強的向前行『我欲來去台北拍拚，聽人講啥物好空的攏佇遐』真的很寫實！」、「無根的東西才會漂，人有家、有生長的家鄉，怎麼會「漂」呢？」。

不過，也有網友認為陳芳明說錯了，「引用北漂一詞可恥，那中文名不是用中國字？就不可恥？台獨人士是不是都選擇性闡述？」另有人揶揄，「教授的說法與女版黃安劉樂研的說法竟然相同。」、「批北漂口號可笑，《灣生回家》才是造假。」、「台語抄閩南語就不可恥了？ 」、、「還在名詞打轉，高雄民進黨執政20、30年，還怪國民黨，不長進！」

(中時電子報)