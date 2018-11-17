高雄》韓國瑜北漂妹被嗆爆 北漂族曝心聲：請回家投票改變人生！

2018年11月17日 09:31 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜最新廣告「孩子回家」 逼哭6萬網友

國民黨高雄市長參選人韓國瑜成功打出「北漂議題」，成功激起許多到異地工作青年的共鳴，然而日前韓國瑜推出一支《孩子回家紀實篇》，其中一名廣告女主角吳尚樺遭到譏諷「不孝到令人想哭啊！」，對此，一名北漂族網友寫信給「宅神」朱學恒，訴說沒見到父親最後一面的遺憾，並說「今天不管北漂的孩子你今天要回去投給誰，請你回家投票，投票改變自己的人生！

朱學恒在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》PO出一名北漂族網友的投書，該名陳姓網友表示，日前看到韓國瑜廣告中的主角遭到球評石明瑾批評，心裡有感而發，網友說她本身是從台中北上到台北工作，父親96年在廁所昏倒時，她接到消息從台北一路狂飆到急診室，但無奈見到父親時，他已回天乏術。

網友透過朱學恒臉書向石明瑾喊話，「我流著眼淚，把我的感覺寫下來，無法看到逝去親人的最後一面是有多痛苦！」，網友說，歷經父親過世，她辭掉台北的工作回到台中照顧母親，而母親也在7年前過世，網友說她很慶幸放棄高薪工作好好陪伴母親。

「父親的過世！永遠都會是我心中的痛！」，網友指出，從韓國瑜推出北漂議題開始，就一直打到她的心，呼籲北漂的孩子無論支持誰，「請你回家投票，投票改變自己的人生！真的不要像我！」、「因為你永遠不知道，明天，他們還會不會依然在家等你」

(中時電子報)