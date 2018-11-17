華郵：名記者遇害 CIA認定沙王儲是幕後主謀

2018年11月17日 09:47 中時電子報 吳映璠

華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害一案出現最新進展，美國中央情報局（CIA）16日做出調查結論，認定沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）就是設計殺害卡舒吉的幕後主使者。

華盛頓郵報（Washington Post）披露，根據不願具名、卻相當了解CIA調查進度的有關人士說法，CIA針對華郵異議記者卡舒吉遇害一案已做出結論，斷定背後主謀就是穆罕默德。該名人士指出，CIA是在檢視過各項情資後得出這項結論。

報導指出，CIA攔截到王儲親弟弟、同時也是沙國現任駐美大使哈立德王子（Prince Khalid bin Salman）親自與卡舒吉通過電話，告訴他去沙國駐伊斯坦堡領事館領取上一段婚姻的離婚證明，並向他保證絕對安全，消息人士透露，哈立德王子是在王儲指使下撥打這通電話，目前無法得知哈立德王子是否事先知情卡舒吉將被殺害。

此外，CIA也已聽過土耳其官方釋出的領事館音檔，證實卡舒吉進入領事館後數分鐘內隨即遇害，音檔顯示沙國駐伊斯坦堡總領事奧泰比（Mohammad al-Otaibi）當時也在場，並指示特工盡快處理掉卡舒吉屍體、湮滅證據。不僅如此，CIA也另外攔截到王儲親信穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutrib）在完事後，從領事館內撥電話給時任王儲最高階幕僚之一的卡塔尼（Saud al-Qahtani），向他報告任務完成。

報導指出，CIA深信王儲是沙國實際掌權者，連一些小事情都親自監督，「沒有道理這麼大的事件發生，他卻不知道。」CIA分析師也認為穆罕默德「易怒」且「非常自大」，似乎不認為以自己的身分來看，有什麼事情是不能做的，調查顯示穆罕默德在沙國的權力相當穩固，即便卡舒吉一案喧騰一時，也不會動搖他在皇室的地位，「穆罕默德已被視為未來國王」。

事實上卡舒吉遇害前，美國就已掌握情資，認為卡舒吉可能身陷險境，只不過當時有關當局並未多做關注，一直到卡舒吉失蹤後才開始追蹤、攔截各項通聯紀錄，這才發現沙國皇室千方百計引誘卡舒吉回國。

(中時電子報)