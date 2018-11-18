不滿遭瞞婚PO文「打腫臉充胖子」 名設計師告小三敗訴

2018年11月18日 08:42 中時 陳志賢

知名室內設計師陶繼綱被控隱瞞已婚身分，和楊姓女子交往同居、發生性關係，楊還為他2度墮胎，去年楊才知陶已婚，曾仰藥輕生獲救。楊去年8月在臉書PO文批陶「號稱哈佛畢業」、「打腫臉充胖子？」、「明明借錢付房貸，還說瑪莎拉蒂是你買的」，陶男自訴楊妨害名譽，一審判楊無罪，陶上訴高院遭駁回，楊女獲無罪確定。

此外，楊不滿陶隱瞞已婚身分，腳踏兩條船，讓她變成「小三」，向陶男提告求償100萬。台北地院認定他確實隱瞞已婚事實，致楊女受到極大精神痛苦，上個月判陶應賠楊60萬元。另陶妻則反控楊女與丈夫通姦，向楊求償100萬，北院判陶妻敗訴，楊女免賠，全案可上訴。

楊女控稱，她跟陶1996年間曾交往，因故分手後，2014年2人復合同居，但陶2015年私下與劉姓女子交往，並於2016年8 月結婚，她以為陶仍單身，2人持續同居，期間她曾懷孕，但因陶反對而墮胎，陶遲至去年6月才告知已婚，致她身心嚴重受創，向北院提告陶男求償100萬。

不過，陶男則不滿楊女去年8月2次在臉書指他「打腫臉充胖子？」、「都沒錢在借錢了，還說瑪莎拉蒂是你的車」、「號稱哈佛畢業」，向新北地院自訴楊女妨害名譽，但新北地院認為楊女所言為實，判楊女無罪。

據了解，陶男在北院民事庭辯稱，他剛跟楊女交往時就言明不會和她結婚，雙方只是「貪圖一時歡愉」，他2016年與劉女結婚後，與他同居的楊女有很多機會可看到他的身分證等資料，2人參加聚會時也有友人當場揶揄他怎麼不是帶老婆來，楊女應自始就知情，墮胎是楊女自願。

但北院法官調查發現，陶自訴楊女妨害名譽案時供稱「交往之初我真的是單身，只是後來結婚沒有告訴她」；去年6月與楊女攤牌時，也曾傳訊息承認「我是大爛人」，認定陶男隱瞞結婚，致楊女與他交往、懷孕及墮胎，判陶賠償60萬。本案可上訴。

至於陶男自訴楊女妨害名譽部分，陶上訴高院，高院維持新北地院一審見解，駁回陶上訴，楊女獲判無罪確定。

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(中時 )