老翁狠殺乾女兒 稱病重想交保 法官不准

2018年11月18日 08:46 中時 陳志賢

74歲老翁楊盛豐，向46歲的何姓乾女兒誆稱800萬投資藥廠，事後拿不出紅利，竟於6月間趁何婦熟睡時殺害，被依殺人罪起訴，楊日前宣稱他有疑似肺結核症狀、且全案已起訴，沒有羈押必要，向士林地院聲請交保停止羈押，讓他保外就醫，但法官以楊殺人後曾服農藥自殺未遂，顯示楊預期將遭重判欲逃避刑責，有逃亡之動機，裁定駁回。

檢方調查，楊翁自2013年起，向何婦宣稱有投資藥廠管道，何婦交付800多萬元，約定楊每月應交付24萬元紅利，但楊拿不出紅利，並在6月19日凌晨趁何婦熟睡，持摺疊刀砍殺何婦8刀死亡。楊翁殺人後，將染血枕頭、上衣、毛巾裝入塑膠袋外出丟棄，再返屋喝農藥，何婦女兒早上要叫母親起床時，才發現何婦已死亡多時，報警處理。

楊翁日前向士林地院聲請交保、保外就醫。楊宣稱，他先前喝農藥自殘，經急救挽回一命，自繫囹圄後，病情更形加重，雖經看守所內醫師診治，未見起色，最近還發現疑似罹患肺結核症狀，而且本案已經起訴，已無串供及湮滅證據之虞，可責付他住新北市的兒子。

但法官認為，楊因早年曾赴菲律賓，其戶籍被遷至戶政事務所，楊與兒子已10年未同住，加上楊殺人後外出丟棄血衣、服用農藥自殺未遂，顯示他預期將遭重判欲逃避刑責，客觀上有逃亡之動機，亦有逃匿規避刑罰執行之可能，因此認為有逃亡之虞。

法官另函詢北所，認為楊的病症並不符保外醫治規定，且所內醫療設備已足夠治療，認為楊的交保停止羈押、保外醫治聲請均無理由，全部駁回。

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(中時 )