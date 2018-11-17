【金獎故事】 用廣告語來做廣告打造經典金句的力量

2018年11月17日 09:59 中時電子報 綜合報導

第40屆時報廣告金像獎移動裝置數位服務類病毒行銷項

ADK聯旭國際──2017廣告流行語金句獎「金句力量系列」

運用多采多姿的創意，透過廣告帶來的震撼與魅力，往往是最令人著迷的地方；尤其是在廣告中出現的語句，不僅能有畫龍點睛之效、讓人印象深刻，並為品牌形象或行銷加分，甚至還能琅琅上口、在生活中自然流露出來。於第40屆時報廣告金像獎中由ADK聯旭國際製作、獲得移動裝置數位服務類病毒行銷項的2017廣告流行語金句獎「金句力量」系列影片，就充分利用經典的廣告流行語，來喚起每年一度的「廣告金句」盛宴再次啟動。

以衝突性展現金句特質

一句能夠反映品牌特性、又能貼近消費者的廣告語，為品牌行銷所創造的效果與價值，也經常能夠超乎預期；因為這代表廣告語能深植消費者心中，源源不絕地與品牌連結、加強品牌印象，成為無形的「金句」力量。ADK聯旭國際創意總監林昆顯表示，人與人的溝通交流，就是由一句一句話組成；而一句好的廣告用語，是能夠讓人記在腦海中、有熟悉感，並與生活融合在一起，就像接起電話時會說「喂」一般，不自覺地將廣告語說出來。

因此在2017廣告流行語金句獎「金句力量」系列裡，除了提出獎項徵件等相關訊息外，就是希望能彰顯廣告金句的「力量」。創意團隊也特別從以往的獲獎作品中，選出數則具有代表性的廣告金句，搭配迥異於原來品牌的廣告內容和風格，藉由較為突兀、具有反差性的劇情安排，來突顯出這些廣告金句確實是大家耳熟能詳、記憶深刻，同時又有令人感到出乎意料的發展與效果，呈現廣告金句帶來的不同衝擊。

像是共三支系列影片中的「走投無路篇」，在二個人面對生死交關的激烈拉扯和爭鬥，加上本能性地發自內心的嘶吼下，卻突然喊出知名藥酒的台詞：「福氣啦！」讓原先的劇情急轉直下。或者是在「誰是老大篇」裡，前方機車駕駛因遭到追撞而回身一嗆：「我O你全家……」，沒想到後方駕駛卻接著話反嗆：「……就是你家」，把便利商店的標語完整補齊，就連車上乘客也順勢搭上配樂。

連結觀眾記憶來提高效果

還有在「有事交代篇」中，明明是即將過世的人，好不容易憑著最後一口氣擠出：「我這一生什麼都有……」就昏迷過去，但守在一旁的家屬卻有如得到提點，隨著說出：「什麼都賣！什麼都不奇怪！」，還讓心跳已經停止的家人醒來補上「喲～呼」的廣告語尾。也就是在整個系列影片中，都是將原來的廣告流行語，安插在不屬於這句話的重要場合或時刻出現；雖然具有衝突性，卻也不失巧合及幽默，還能藉此提高記憶度和廣告效果。

ADK聯旭國際藝術指導林育任就說，在發想「金句力量」系列廣告的創意時，就是不斷地斟酌到底要將廣告金句放在什麼樣的劇情裡，才能彼此契合、巧妙地搭配，同時也能讓觀眾更容易理解。而且以廣告流行語金句獎的訴求對象，也不是一般的消費者，而是以廣告公司為主；因此透過較為有趣、也較為簡潔的創意方式，不只更能吸引廣告同業、產生共鳴，也能清楚地表達出廣告宣傳的訴求。

「金句影片」

此外，為宣傳2017廣告流行語金句獎徵件，除了以「金句力量」系列影片在網路上播放外，還搭配了平面廣告及互動網站，以提升宣傳效果。而且從網路觀眾的反應，更能看出「金句力量」系列影片受歡迎的程度；包括在廣告裁判網路粉絲頁中，就以觀看次數、分享率、點讚率等統計數據，獲選為2017上半年度排行榜「台灣篇」第一名及「總排行」第九名，可說是在有限預算下創造出最大的廣告效益，也讓經典的廣告金句再度展現獨特的力量。

(中時電子報)