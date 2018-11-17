NBA》火箭膽敢放棄甜瓜 竟因菜鳥冒出頭

克拉克(上籃者)的憑空出世，讓火箭毅然決定放棄安森尼。(美聯社)

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中時電子報

才跟火箭短短合作10場例行賽，火箭就公開宣布跟「甜瓜」安森尼分道揚鑣，如今真正原因曝光，火箭總管莫瑞坦承，當菜鳥前鋒蓋瑞克拉克在場上，確實幫助球隊運轉更好，因為克拉克擁有防守、三分球兩項最重要的武器！

誰是蓋瑞克拉克？現年24歲的他，在辛辛那提大學打了4年，兩度獲選ACC聯盟年度最佳防守球員，卻在今年NBA選秀會乏人問津，直到火箭跟他簽下合約，讓他在發展聯盟與NBA兩頭跑，卻意外成為火箭本季「奇兵」之一。

從克拉克本季的上場時間，就可看出他逐漸受到重用的端倪，因為他前3戰總共才打7分鐘，隨後逐漸升到每場20分鐘以上，甚至出戰溜馬比賽，他打了生涯新高的33分鐘，代表火箭總教練丹托尼已經把他放入球隊輪替當中。

畢竟跟安森尼相比，克拉克在場上的拚勁十足，更願意全力防守，三分球表現也比安森尼穩定，當然會讓丹托尼、莫瑞等人更加重用，也讓火箭始終找不到適合安森尼發揮的地位或角色之後，膽敢直接宣布跟安森尼分道揚鑣。

有趣的是，克拉克一直把安森尼當成偶像，如今卻把自己偶像擠出球隊，「他曾是我最喜歡的球員，但我現在只能確保自己可以上場，因為我知道可替火箭帶來什麼，我一直在跟大家證明，那就是我可在這個層級的比賽上場！」

(中時電子報)

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