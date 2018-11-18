欲安排專車 補習班用考生個資改密碼進考選部網站挨告

2018年11月18日 08:46 中時 陳志賢

宜蘭補習班李姓業者，被控為幫要報考護理師執照的補習班考生查考場位置、安排專車，竟指示林姓員工濫用78名考生個資登入考選部網站，還以忘記密碼等方式重新替考生申請密碼，被依妨害電腦使用罪起訴，台北地院因李女、林男認罪，判2人拘役55天、均緩刑2年，須提供200小時義務勞務。

檢方調查，今年7月間，補習班業者李女為了替準備參加護理師證照的大批考生，安排接送應試的遊覽車，在未經考生同意下，冒名78名考生登入考選部官網查詢考場位置。

事後，因有考生發現報考的網站密碼被竄改，匿名向考選部檢舉，考選部報請刑事局偵辦，刑事局發現是補習班業者濫用考生留給補習班的報考個資，以重新申請登入密碼的方式，冒名更改考生密碼。

檢方調查時，2人均自白認罪，辯稱是為了替考生查考場位置，以利安排遊覽車，但因為考生遲遲未能提供登入密碼，讓補習班得以上網查詢，才會擅自以替考生重新申請密碼的方式冒名登入。

法官審酌2人未獲得78名考生授權或同意，貪圖一時之便，侵入考選部電腦系統取得考生入場證號碼、考場及試場等應考資訊電磁紀錄，並更動考生密碼，損害考選部對電腦電磁紀錄管理及考生權益，行為不當，但2人坦承犯行，且目的是安排考生專車路線及配置考場服務人力，非用於其他不法用途，經檢察官同意下給予2人緩刑。

依法，2人及檢察官均不得上訴，僅告訴人、被害人即被害考生、考選部有權上訴，若是考生及考選部不提上訴，全案就確定。

(中時 )