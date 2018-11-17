彰化首宗議員層級候選人涉賄！發1000元工作費變相買票 160人涉案

彰化縣首宗縣議員層級候選人涉賄，全案目前已追回受賄贓款16萬5000元。（吳敏菁翻攝）

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施姓候選人父親和本人，以發放競選總部成立邀請卡之名義，交付選區內某鄉各村長5000元及鄰長1000元工作費，委托將邀請卡發放鄰內各戶。（吳敏菁翻攝）

彰化檢、警日前查獲施姓縣議員候選人的父親為尋求兒子當選，涉嫌以以每票500元向選民買票，檢方問訊後羈押禁見；但警方16日又再查出施姓候選人本人也涉嫌透過熟識之友人，以假藉發放文宣之名，交付每位選民1000元工作費，查獲涉案縣議員候選人和其父親、樁腳13名、受賄選民145名，共計160名，追回受賄贓款16萬5000元。

彰化縣警局指出，第三選區施姓縣議員候選人的父親涉嫌以30萬元綁樁，每票500元買票，彰化地方檢察署高檢察官如應指揮偵辦，共查獲樁腳5名和受賄選民41名，並查扣賄選贓款16萬3000元，檢察官訊問後將施父聲請羈押禁見獲准。

另外，警方調查，施姓候選人父親，今年8月間以發放競選總部成立邀請卡之名義，交付選區內某鄉各村長5000元及鄰長1000元工作費，委托將邀請卡發放鄰內各戶，工作費與勞務報酬不成比例，賄款總金額達10多萬元，實為變相的現金賄選。警局15、16日，動員百餘名警力同步執行搜索與傳喚涉案之村長7名、鄰長97名。

檢察官訊問後，認村、鄰長均坦承轉發或收受工作費，16日分別諭知釋回或交保2、3萬元不等之強制處分，全案仍持續擴大偵辦中。

警局深入追查又發現，施姓候選人也涉嫌自行透過熟識之友人，以假藉發放文宣之名，交付每位選民1000元之工作費，變相買票，目前查獲樁腳1名和受賄選民7名，賄款金額共7000元，全案正擴大偵辦中。

目前，查獲涉案之縣議員候選人及其父親、樁腳13名、受賄選民145名，共計160名，另追回受賄贓款16萬5000元。

(中時 )

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