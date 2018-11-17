張淑芬捐贈文具 讓巴紐小朋友看到台灣

2018年11月17日 10:58 中時 楊孟立

APEC領袖代表夫人張淑芬今天展開慈善活動行程，代表台灣贈送180具太陽能電燈、200頂帽子、200套文具用品、數套圖書，盼藉此改善學生學習環境，協助校務運作，充實學校圖書館藏書，捐贈物品全都是「台灣製造」。

張淑芬致詞表示，志工是她的主要職業，在台灣就有在從事，內容包羅萬象，「我將時間奉獻給需要我的人。」至於次要工作則是照顧老公、畫畫，這次帶來的一些文具上面的畫作是她的作品，會在上面看到台灣，「我希望小朋友們能將夢想寫在筆記本上，以後再看到能美夢成真。」

接受捐贈的「捷威基督教學校」Gateway Christian School係由多個巴紐當地及國際慈善組織共同資助設立，成員包括巴紐捷威兒童基金(Gateway Children’s Fund), 巴紐捷威基督教會 (Gateway Christian Church PNG)、澳洲捷威教會(Gateway Church Australia)及澳洲援助(AusAid)資助成立之全球發展組織( Global Development Group)人道援助計畫等。

該校以「希望的前哨」(Outpost of Hope)自許，所招收之學生均為來自最貧窮之家庭，年紀在1歲至9歲之間，招生標準依優先順序為失去雙親之小孩；單親小孩；父母均無工作之小孩。依據規定，父母其中之一有工作者，其子女不能申請在該校就讀。此

(中時 )