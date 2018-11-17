有苦說不出！ 瘖啞人士險遭詐 行員機警保住辛苦錢

2018年11月17日 10:41 中時 陳世宗

詐騙手法層出不窮，詐騙集團利用瘖啞人士「有苦說不出」，不易與人溝通，進而騙取金錢成功，所幸行員發覺瘖啞人士眼神有異，驚覺帳號異常，使出拖字訣通知警方前往協助，成功保住辛苦錢。

警方指出，第六分局永福派出所於日前中午13時許，接獲銀行行員通報，1名瘖啞男子臨櫃要匯款美金2000元至陌生帳戶，行員細心安全提問，男子試著比手劃腳溝通，行員不諳手語提供紙筆讓男子書寫，但其說法反覆引起行員注意；經耐心溝通直覺男子遭詐騙，因此暗中通知警方到場協助，經員警查詢該匯入帳號已遭通報警示，及時阻詐。

警方調查，43歲的林姓男子接獲電子信件，信中以「猜猜我是誰」手法詐騙，讓林男誤以為是久未聯絡之美國友人，對方以由美國寄送禮物遭海關扣押，須先繳納保證金貨物才能通關送達，因時間急迫請林男先代墊保證金美金2000元，並匯到海關官員指定之美國帳戶，並承諾日後一定歸還。

林男一時不察前往玉山銀行欲匯出款項，遭行員查出該帳號為國內帳戶，並非美國帳戶，因此通報警方前來處理，經查證該帳號遭列警示帳戶，順利阻止林男匯款。 警方呼籲，近來詐騙案件猖獗，若遇到詐騙案件應冷靜查證，並撥打110或反詐騙專線165查證，才能杜絕遭詐騙情事發生。

(中時 )