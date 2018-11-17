獨家》蔡英文晉升首位女將軍 政戰學院上校辜麗都可望出線

2018年11月17日 10:42 中時電子報 吳家詮

國軍可望在今年年底再度出現一位女性將軍。這也是蔡英文總統就任兩年半以來，首度晉升女性將軍。消息人士指出，政戰局已經召開人評會，核定現任政戰學院上校辜麗都年底晉升少將。

目前國軍現役女將軍只有2位，一位是現任總政戰局文宣心戰處長陳育琳，另一位是國安局少將主任張德蘭，如果辜麗都確任年底晉升，將是國軍有史以來的第九位女少將。

畢業於政戰學校79年班政治系及政治研究所碩士的辜麗都，在基層部隊歷練後，又到到國防大學戰爭學院深造，曾任陸軍第58砲兵指揮部政戰主任，是作戰部隊出身的女性政戰幹部。

知情人士指出，讓人意外的是，國軍晉升向來按照倫理期別，79年班到去年為止已經晉升6位將領。今年7月已經晉升到政戰80年班影劇系畢業的現任六軍團政戰主任樓偉杰。按理說79年已經沒有希望，但是卻回過頭來晉升79年班的學姐，已經打破慣例，頗令人跌破眼鏡。

蔡英文總統上任後，原本大家期待總統府正副侍衛長會出現女將軍，但當時並無資深女性將校符合資歷可以派任。直到總統府出現首位空軍女性武官陳月芳，依照慣例，能擔任總統武官，幾乎就是拿到將軍門票，卸任後即可派任占少將缺。但陳月芳卻在今年被爆出緋聞而中箭落馬。

原本辜麗都在2016前抵就傳出有望晉升的消息，但只聞樓梯響。後來她接任政戰局文教處副處長，原本去年已經是最後一次機會，後來辜被調往復興崗政戰學院，按常理應該已經是正式宣告待退，但是拜軍官延役之賜，今年第三度叩關敗部復活，在新任政戰局長局長黃開森力挺下出線，可望成為第九位女將軍。

(中時電子報)